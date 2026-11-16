Tentato omicidio e lesioni gravissime nei confronti della moglie. Con queste accuse, i carabinieri hanno tratto in arrest o a Lim badi un cittadino del luogo che si sarebbe reso protagonista di alcuni episodi di violenza. La donna sarebbe stata aggredita all’esterno della casa familiare, in circostanze sulle quali sono ancora in corso le indagini. La donna sarebbe stata scaraventata a terra e colpita ripetutamente con un bastone che le avrebbe provocato gravissime ferite, tanto da rendersi necessario l’intervento sul posto da parte dei sanitari del 118. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi e i carabinieri dopo le urla in strada da parte della donna. I militari dell’Arma della locale Stazione sono riusciti a bloccare l’aggressore e ad arrestarlo in flagranza di reato. La donna, dopo le prime cure mediche sul posto, è stata trasportata in ospedale. I carabinieri, al fine di una più precisa ricostruzione della vicenda, hanno già provveduto ad escutere alcuni testimoni e ad acquisire le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.