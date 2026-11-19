I militari lo hanno raggiunto dopo un inseguimento a piedi. Sequestrati cocaina e un bilancino di precisione, il giudice convalida l'arresto e dispone obbligo di dimora e di presentazione

Un tentativo di fuga a piedi, la resistenza opposta ai carabinieri e un militare rimasto ferito dopo essere stato colpito con un calcio. È quanto accaduto a San Calogero, dove i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni del posto, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il 46enne mentre, secondo la ricostruzione investigativa, stava cedendo droga a un'altra persona. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente a piedi per sottrarsi al controllo, ma è stato raggiunto poco dopo.

Il tentativo di fuga e il calcio al militare

Una volta bloccato, il 46enne avrebbe opposto una forte resistenza nel tentativo di divincolarsi. Durante queste fasi avrebbe colpito con un calcio uno dei carabinieri, procurandogli delle ferite.

I militari hanno quindi proceduto alla perquisizione personale, successivamente estesa all'abitazione dell'uomo. I controlli hanno consentito di rinvenire un involucro contenente cocaina e, all'interno della casa, un bilancino di precisione e residui della medesima sostanza. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Arresto convalidato, obbligo di dimora e di presentazione

Al termine degli accertamenti, il 46enne è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, accompagnato presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.

Il giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia ha successivamente convalidato l'arresto, accogliendo integralmente le richieste della Procura. Nei confronti dell'indagato sono stati disposti l'obbligo di dimora, con divieto di uscire dall'abitazione nelle ore serali e notturne, e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il procedimento si trova ancora nella fase preliminare e resta ferma la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.