La madre di tutte le perdite d’acqua è stata scoperta al termine di una campagna di ricerca condotta dal Comune di Vibo Valentia per individuare le dispersioni più rilevanti della rete idrica cittadina. Si trova in via Froggio, nel quartiere Affaccio, e il suo ripristino potrebbe contribuire in maniera significativa a risolvere i problemi di approvvigionamento che hanno interessato, soprattutto durante l’estate, l’area compresa tra viale Affaccio e Moderata Durant.

La scoperta arriva a pochi giorni da quella di un’altra perdita di enormi proporzioni in via Milite Ignoto, individuata attraverso un’attività di ricerca che aveva consentito di rintracciare una dispersione responsabile di un forte squilibrio nella distribuzione idrica, con ripercussioni anche sul centro storico.

In via Froggio, i tecnici e gli operai erano intervenuti inizialmente per risolvere un problema fognario che nelle scorse settimane aveva provocato infiltrazioni e allagamenti negli scantinati di alcuni immobili. Durante i lavori, tuttavia, si sono accorti che il flusso di liquido presente nell’area era troppo consistente per essere ricondotto soltanto alla rete fognaria. Chiudendo l’acqua proveniente dalla parte sopraelevata, hanno individuato una dispersione sulla rete idrica, la cui portata lascia ipotizzare che si tratti di una delle perdite più importanti della città.

«Siamo intervenuti per un problema fognario che aveva provocato nelle scorse settimane anche degli allagamenti in alcuni palazzi negli interrati – spiega l’assessore comunale alla Manutenzione Francesco Colelli –. Intervenendo per la fogna, che era impossibile da scoprire perché il pozzetto si trovava oltre tre metri di profondità, ci siamo resi conto che c’era un flusso così forte di liquido che non poteva essere riconducibile solo ed esclusivamente alla fogna. Chiudendo l’acqua dal sopraelevato abbiamo capito che qui da qualche parte c’era una perdita mostruosa».

La possibile soluzione ai problemi idrici di Affaccio

La dispersione, secondo quanto riferito dall’assessore, potrebbe essere proprio quella che durante l’estate aveva provocato un abbassamento della pressione nella zona tra viale Affaccio e Moderata Durant. La ricerca proseguirà per individuare esattamente il punto da cui parte la perdita, ma il recupero di questa portata d’acqua potrebbe consentire di ripristinare un flusso importante nella rete cittadina.

«Riparando questa perdita andiamo a ricostituire un flusso idrico nella città non indifferente, a recuperare un flusso importante che andava perduto. Questo possiamo dire che forse è il risultato più importante ottenuto sin dall’inizio di questa campagna di ricerca, una vera caccia al tesoro. Questa l’abbiamo trovata per caso e per fortuna, ci darà grandi benefici», aggiunge Colelli.

I lavori sono in corso in somma urgenza e proseguiranno anche durante la notte, con il coinvolgimento dell’assessore, del dirigente del settore Manutenzione e Rete Filippo Nesci, dell’ingegnere Crispino, della squadra comunale di manutenzione e della ditta incaricata dell’intervento.

La scoperta casuale e il precedente di via Milite Ignoto

Nesci spiega che la perdita è stata individuata in circostanze particolari, mentre quella di via Milite Ignoto era stata cercata attraverso l’utilizzo di una campana acustica, uno strumento simile a uno stetoscopio che consente di ascoltare il rumore prodotto dall’acqua nel sottosuolo e di localizzare le dispersioni senza dover procedere con scavi estesi.

«Quella di via Milite Ignoto era la perdita che scompensava proprio il centro storico e siamo andati a cercarla noi con la campana, che è nient’altro che uno stetoscopio che, poggiandolo sul terreno, ti fa sentire il rumore sotto terra. Altrimenti non l’avremmo mai trovata. Questa di via Froggio l’abbiamo trovata per caso, ma l’abbiamo trovata», afferma il dirigente.

La perdita di via Froggio è ancora in fase di individuazione nel suo punto esatto di origine, ma l’intervento potrebbe consentire di recuperare una quantità d’acqua rilevante e incidere sulla disponibilità idrica di una parte consistente della città. I lavori, avviati per fronteggiare l’emergenza fognaria, si sono trasformati così in una delle scoperte più significative della campagna comunale di ricerca delle dispersioni sulla rete idrica.