Ufficializzate le votazioni per il rinnovo della presidenza provinciale, al voto sindaci e consiglieri comunali: 6 e 7 dicembre da cerchiare in rosso per candidarsi. Il presidente facente funzioni Franco Barbalace: «Abbiamo cercato di andare incontro a tutti gli amministratori»

La Provincia di Vibo Valentia si prepara a eleggere il nuovo presidente. Le votazioni sono fissate per domenica 27 dicembre 2026, dalle ore 8 alle 19, nella Sala consiliare della sede istituzionale di via Cesare Pavese. A indire i comizi elettorali è stato il presidente Franco Barbalace, con il decreto n. 12 del 29 ottobre 2026, avviando formalmente il percorso per il rinnovo della guida dell’Ente.

L’obiettivo, come sottolinea la nota che accompagna il provvedimento, è «garantire la continuità istituzionale, assicurare il pieno esercizio della rappresentanza democratica e favorire la più ampia partecipazione degli amministratori locali» a un appuntamento ritenuto significativo per il futuro della comunità provinciale.

La scelta della data e il confronto con gli amministratori

La fissazione delle elezioni al 27 dicembre è maturata anche attraverso un confronto con gli amministratori del territorio, con l’intento di favorire la partecipazione al voto. Nel decreto, infatti, si precisa che la data è stata individuata «anche su richiesta di diversi amministratori impegnati fuori sede, i quali rientrano nel territorio provinciale in occasione delle festività natalizie».

Una scelta che, secondo quanto evidenziato nella nota, risponde all’esigenza di «assicurare la più ampia partecipazione alla votazione», tenendo conto delle necessità di chi, pur ricoprendo incarichi amministrativi nei Comuni della provincia, si trova temporaneamente lontano dal territorio.

Il documento sottolinea inoltre il valore del dialogo istituzionale con i consiglieri provinciali e gli amministratori locali, evidenziando come il confronto tra le diverse sensibilità rappresenti uno strumento per assumere decisioni condivise e garantire la maggiore rappresentatività possibile.

Elezioni provinciali, date e modalità di voto

Le operazioni elettorali si svolgeranno domenica 27 dicembre, dalle ore 8 alle 19, nella Sala consiliare della Provincia di Vibo Valentia, in via Cesare Pavese.

Trattandosi di elezioni di secondo grado, non saranno chiamati alle urne direttamente i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia in carica alla data della votazione. Ciascun elettore esprimerà un solo voto, ponderato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Le candidature alla presidenza potranno essere presentate presso l’Ufficio elettorale costituito nella sede provinciale domenica 6 dicembre, dalle ore 8 alle 20, e lunedì 7 dicembre, dalle ore 8 alle 12.

Il numero degli aventi diritto al voto sarà invece reso noto il 22 novembre, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.

Il rinnovo della presidenza e il ruolo dell’Ente

L’indizione dei comizi elettorali segna l’avvio della procedura per il rinnovo della presidenza e rappresenta un passaggio nella vita amministrativa del territorio. La nota richiama, in questo senso, la necessità di assicurare stabilità e continuità all’azione dell’Ente, nel rispetto delle prerogative degli amministratori e degli interessi delle comunità rappresentate.

Tra gli ambiti nei quali la Provincia continua a svolgere funzioni rilevanti figurano la viabilità, l’edilizia scolastica, la programmazione territoriale e il coordinamento istituzionale. Settori che incidono sulla quotidianità di cittadini, famiglie e comunità locali e per i quali la continuità dell’azione amministrativa costituisce un elemento centrale.

L’iniziativa del presidente Franco Barbalace, conclude la nota, si inserisce dunque in un percorso orientato al «rispetto delle diverse sensibilità istituzionali» e alla collaborazione, con l’obiettivo di accompagnare il rinnovo della guida provinciale attraverso «equilibrio istituzionale, spirito di collaborazione e attenzione alla partecipazione democratica».