Formalizzata dal presidente Salvatore Solano la costituzione degli organismi che saranno composti da sei membri ciascuno. I presidenti, tuttavia, eletti senza i voti di Forza Italia

Formalizzata la costituzione delle nuove commissioni consiliari permanenti alla Provincia di Vibo Valentia. La loro formazione è stata approvata con decreto del presidente dell’amministrazione di contrada Bitonto Salvatore Solano. Questi, dunque, i nuovi componenti che risultano essere complessivamente sei per ciascun organismo consiliare. I commissione Affari generali, Personale, Pari opportunità, Bilancio e programmazione, Servizi finanziari, Avvocatura e contenzioso, Materie residuali: Maria Teresa Centro (presidente), Carmine Mangiardi, Vito Pirrucio, Roberto Scalfari, Marco Miceli ed Elisa Fatelli. II commissione Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Lavori pubblici e viabilità, Urbanistica, Gestione e valorizzazione del patrimonio, Trasporti pubblici, Ambiente e tutela ambientale: Domenico Tomaselli (presidente), Carmine Mangiardi, Alessandro Lacquaniti, Daniele Galeano, Giuseppe Leone ed Elisa Fatelli. Carmine Mangiardi ed Elisa Fatelli – come è evidente – sono presenti in entrambe le commissioni consiliari. Le indicazioni per la composizione dei due nuovi organismi consiliari di Palazzo ex Enel sono state fornite al presidente dell’amministrazione provinciale (cha ha dovuto tenere conto anche dello Statuto e del Regolamento del consiglio provinciale) da parte dei neo consiglieri. Frutto, evidentemente, di accordi e intese. I due presidenti, tuttavia, sono risultati eletti in una fase successiva e senza i voti di Forza Italia, in quanto i quattro consiglieri del gruppo azzurro in Consiglio Roberto Scalfari e Vito Pirruccio (I commissione) e Daniele Galeano e Giuseppe Leone (II commissione) erano assenti al momento delle operazioni di voto presiedute dal segretario dell’ente Domenico Libero Scuglia. [Continua in basso]

«Esprimo le mie congratulazioni e auguro buon lavoro ai presidenti Maria Teresa Centro e Domenico Tomaselli, nonché a tutti i componenti delle commissioni consiliari – ha affermato il presidente – Sono sicuro che Centro e Tomaselli, coadiuvati da tutti i consiglieri provinciali, daranno ancora più dinamismo e concretezza alle dinamiche amministrative e istituzionali dell’ente. Ritengo in questo senso fondamentale il ruolo di analisi e approfondimento delle Commissioni anche in considerazione – ha evidenziato, infine, Salvatore Solano – delle notevoli opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».

La parola ai due neo presidenti Centro e Tomaselli

«L’insediamento delle commissioni rappresenta un momento importante per questa nuova consiliatura provinciale, – ha dichiarato la presidente Maria Teresa Centro – commissioni a cui noi consiglieri intendiamo attribuire un ruolo importante, che non sia solo simbolico ma concretamente operativo. La provincia è molto ampia e i problemi sono tanti, per cui è necessario organizzare al meglio il lavoro, al fine di agire sin da subito in maniera incisiva. La commissione Bilancio ha un’importanza strategica – ha messo in luce la presidente – in quanto vigila sulla situazione economico-finanziaria dell’ente che, finalmente, è più rosea grazie all’approvazione del bilancio. Per cui sarà importante avere una grande oculatezza ed individuare gli obiettivi cardine da perseguire per la concreta rinascita del territorio Vibonese».



Sui temi e le problematiche attinenti alla Viabilità stradale si è, invece, maggiormente soffermato il presidente Domenico Tomaselli. «Ringrazio, innanzi tutto, i colleghi consiglieri che mi hanno designato e, quindi, eletto presidente della commissione Viabilità e Lavori pubblici, – ha asserito il presidente – Quella che presiedo è una commissione molto delicata, soprattutto qui in provincia di Vibo. Provincia che ha tra i suoi nei, appunto, la viabilità stradale. È una sfida che accetto e che l’amministrazione provinciale tutta affronterà con determinazione, sulla scorta di una voglia di riscatto e in considerazione – ha sottolineato ancora Domenico Tomaselli – delle nuove opportunità venutesi a creare con l’approvazione del bilancio e l’elargizione da parte del Governo dei fondi Pnrr. In vista dell’imminente stagione estiva, affronteremo per tempo e con cognizione di causa i problemi che persistono sulla cosiddetta “Strada del Mare”, per evitare che si ripeta quell’indecorosa situazione a cui, negli anni, abbiamo assistito. Naturalmente oggetto di studio e della dovuta attenzione sarà tutto il territorio provinciale». [Continua in basso]

Poche settimane fa l’assegnazione delle deleghe

A metà febbraio – lo ricordiamo – il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, ha proceduto invece all’assegnazione ai neo consiglieri delle deleghe, con funzioni e responsabilità ben definite. Un riassetto di carattere amministrativo che, a poco più di un mese dall’insediamento del nuovo consiglio provinciale , ha visto coinvolti i consiglieri Carmine Mangiardi, Alessandro Lacquaniti, Elisa Fatelli, Domenico Tomaselli, Marco Miceli e Maria Teresa Centro. «Serve imprimere un’accelerata alle dinamiche istituzionali e amministrative della Provincia di Vibo Valentia in ambiti importanti quali la viabilità stradale, l’edilizia scolastica, l’ambiente e le pari opportunità. Ma anche in settori nevralgici per l’organizzazione funzionale dell’Ente quali gli affari generali e l’avvocatura, ai fini della piena attuazione dei progetti di sviluppo territoriale riferiti al Piano nazionale di ripresa e resilienza», il commento all’epoca Salvatore Solano.



Ricordiamo, infine, i nominatavi dei consiglieri con le rispettive deleghe conferite con apposito decreto del presidente: Carmine Mangiardi (Coraggio Italia), Lavori pubblici, Gestione e valorizzazione del patrimonio; Alessandro Lacquaniti (Coraggio Italia), Viabilità e ambiente; Elisa Fatelli (Coraggio Italia), Edilizia scolastica, Trasporti pubblici, Pubblica istruzione e programmazione della rete scolastica provinciale; Domenico Tomaselli (La Provincia del Futuro), Avvocatura e contenzioso, Affari generali; Marco Miceli (La Provincia del Futuro), Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Politiche comunitarie; Maria Teresa Centro (La Provincia del Futuro), Pari opportunità, Cultura e Politiche giovanili. Le deleghe al Personale, al Bilancio e alla Programmazione sono state mantenute dal presidente.