Dopo le dimissioni in blocco di sette consiglieri e il confronto con l’Upi ci si prepara a un nuovo ciclo politico. Gli amministratori comunali vibonesi saranno chiamati alle urne il 12 dicembre

La Provincia di Vibo Valentia si prepara a una nuova tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale. Il presidente in carica Corrado L’Andolina, ha formalizzato l’indizione dei comizi elettorali per le lezioni che si terranno venerdì 12 dicembre. La decisione si è resa necessaria a seguito delle dimissioni in blocco rassegnate da sette consiglieri provinciali il 14 ottobre scorso. Le dimissioni, comunicate formalmente e poi protocollate, hanno superato la soglia della metà dei componenti dell'organo (la cosiddetta ultra dimidium), determinando così lo scioglimento anticipato del Consiglio. I sette consiglieri dimissionari sono Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo, e Carmine Franzè (lista “Centro Destra per Vibo”); Cosimo Nicola Papa, Alessandro Lacquaniti, e Giampiero Calafati (lista “Vibo al Centro Unica e legata nella concretezza”); e Antonino Schinella (lista “Democratici e Progressisti per la Provincia di Vibo Valentia”).

Passo indietro motivato da un «profondo dissenso rispetto alle recenti scelte amministrative e all’impostazione gestionale del presidente L’Andolina». Nello specifico, la nota protocollata ha fatto riferimento a un’impostazione ritenuta «lesiva della dignità e del ruolo istituzionale dei consiglieri provinciali», segnale di una protratta tensione istituzionale all'interno dell'Ente.

Ruolo di L’Andolina e la Legge Delrio

Nonostante la caduta del Consiglio, il presidente L’Andolina non decade dalla sua carica. Ai sensi della Legge 56/2014 (nota appunto come Legge Delrio), che regola l'ordinamento delle Province e delle città metropolitane, «la carica di presidente ha una durata quadriennale ed è distinta da quella del Consiglio, che dura due anni». Per effetto di tale normativa dunque, il presidente «mantiene le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato».

L’indizione delle elezioni, formalizzata ieri e comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, è stata preceduta da una consultazione con l’Unione delle Province d'Italia (Upi). «La data del 12 dicembre – secondo quanto comunicato dalla Provincia – è stata scelta al fine di garantire l'insediamento del nuovo Consiglio prima delle scadenze amministrative di fine anno». La votazione, essendo un’elezione di secondo grado, vedrà coinvolti unicamente i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del Vibonese che eleggeranno tra loro i nuovi membri del Consiglio provinciale.