All’indomani della riunione del Partito democratico vibonese, conclusasi senza il via libera alla candidatura del sindaco del capoluogo Enzo Romeo alla presidenza della Provincia, dall’interno dello stesso Pd arriva un endorsement per Giuseppe Condello, primo cittadino di San Nicola da Crissa, già in campo per le elezioni del 27 dicembre.

A prendere posizione è Antonio Maida, segretario del circolo dem di Vazzano e componente della direzione provinciale del partito, che invita il Pd a superare le contrapposizioni interne e, qualora non riuscisse a individuare un proprio candidato condiviso, a convergere sulla figura di Condello. Una presa di posizione che va letta alla luce dello stallo in cui versa il partito a poche settimane dall’appuntamento elettorale.

L’appello a convergere su Condello

«Se il Partito Democratico non riesce a esprimere e a coagularsi in tempi rapidi attorno a un nominativo unitario di un proprio sindaco – afferma Maida – allora la scelta più coerente e lungimirante è quella di offrire un sostegno convinto, leale e compatto alla candidatura di Giuseppe Condello».

Il ragionamento del segretario del circolo di Vazzano arriva dopo la riunione convocata ieri sera dalla segretaria provinciale Teresa Esposito, alla quale hanno partecipato soltanto quattro sindaci dem e che ha fatto registrare anche le assenze degli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Luigi Tassone. Un confronto che avrebbe dovuto favorire la convergenza sul nome di Romeo e che ha invece lasciato irrisolto il nodo della candidatura. Al momento, dunque, Condello resta l’unico ad aver ufficializzato la propria discesa in campo.

Secondo Maida, il protrarsi delle divisioni rischia di compromettere le possibilità di vittoria del centrosinistra. Da qui l’invito a mettere da parte «le ambizioni personali e le logiche di schieramento».

Il rischio di logoramento per Romeo

L’esponente dem esprime comunque apprezzamento nei confronti del sindaco del capoluogo, sottolineando le difficoltà amministrative e finanziarie con le quali è già chiamato a misurarsi alla guida del Comune di Vibo Valentia.

«La sua legittima prudenza nel valutare un ulteriore impegno alla guida della Provincia è pienamente comprensibile», osserva Maida, secondo il quale occorre evitare che il nome di Romeo diventi «terreno di logoramento o di scontro tra correnti».

Un passaggio che accompagna l’apertura alla candidatura di Condello, senza tuttavia tradursi in una preclusione nei confronti di un’eventuale candidatura espressa unitariamente dal Partito democratico.

L’endorsement per il sindaco di San Nicola

Maida individua nel primo cittadino di San Nicola da Crissa una figura in grado di ricomporre le divisioni del centrosinistra, valorizzandone l’esperienza amministrativa e la rappresentatività delle aree interne del Vibonese.

«Condello rappresenta infatti un punto di sintesi autorevole e credibile per tutto il centrosinistra», sostiene il segretario del circolo di Vazzano, che richiama anche le priorità amministrative della Provincia, dalla messa in sicurezza della rete stradale alla riqualificazione dell’edilizia scolastica, passando per le questioni ambientali.

«Convergere con determinazione sul suo nome – conclude Maida – consentirebbe di superare le divisioni interne, ricompattare il fronte dei sindaci e degli amministratori locali e affrontare la sfida del 27 dicembre con una proposta competitiva e solida».

Una sollecitazione che arriva dunque dall’interno del Pd mentre il percorso avviato dalla segreteria provinciale per giungere a una candidatura condivisa resta in salita e manca ormai un mese alle elezioni.