Non è arrivata l'indicazione di Enzo Romeo quale candidato del Partito democratico alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia. La riunione convocata per ieri sera dalla segretaria provinciale del Pd, Teresa Esposito, si è conclusa con un nulla di fatto, complice la scarsa partecipazione degli amministratori locali e l'assenza di alcuni dei principali esponenti del partito. L'appuntamento, che avrebbe dovuto favorire la convergenza dei democratici sul nome del sindaco del capoluogo, ha invece restituito il quadro di un partito ancora distante da una posizione unitaria in vista delle elezioni provinciali.

La segretaria aveva convocato gli amministratori dem e i rappresentanti del partito con l'obiettivo di superare le incertezze delle ultime settimane e di imprimere un'accelerazione al percorso che avrebbe dovuto condurre all'ufficializzazione della candidatura di Romeo alla guida dell'ente intermedio, per il quale si vota il 27 dicembre prossimo.

Soltanto quattro sindaci alla riunione

A rispondere alla convocazione della segretaria provinciale sono stati soltanto quattro sindaci: Antonino Schinella (Arena), Antonino Taverniti (Limbadi), Nicola De Rito (San Costantino Calabro) e Antonio Rosso (Spadola).

Assenti, invece, i primi cittadini di Briatico, Lidio Vallone, di Zaccanopoli, Maria Budriesi, di Parghelia, Antonio Landro, e di Francavilla Angitola, Giuseppe Pizzonia.

Una partecipazione ridotta, particolarmente significativa alla luce della natura delle elezioni provinciali, nelle quali sono proprio i sindaci e i consiglieri comunali a essere chiamati alle urne. Il coinvolgimento della componente amministrativa del partito rappresenta dunque un passaggio sostanziale nella costruzione di una candidatura alla presidenza della Provincia.

A pesare sull'esito della riunione anche le assenze degli ex consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Luigi Tassone, ulteriore elemento indicativo delle difficoltà incontrate dalla segreteria provinciale nel ricondurre a sintesi le diverse componenti del Pd vibonese.

Provinciali, resta aperto il nodo della candidatura

Il risultato politico della serata è dunque il mancato via libera alla candidatura del sindaco di Vibo Valentia. La prospettiva sulla quale ha lavorato la segreteria provinciale non ha trovato, almeno per il momento, una sintesi interna che consentisse di formalizzare l'indicazione di Romeo.

L'esito dell'incontro non equivale a una bocciatura della candidatura del primo cittadino del capoluogo, sulla quale non è maturata una decisione, ma l’ipotesi ne esce ulteriormente indebolita e lascia irrisolta la questione della rappresentanza del Partito democratico nella competizione per la presidenza dell'ente.

Resta da capire, a questo punto, quali margini vi siano per ricomporre le divergenze interne e individuare una soluzione condivisa. Il Pd si trova infatti nella necessità di definire la propria posizione in vista dell'appuntamento elettorale, senza che il confronto di ieri abbia prodotto il chiarimento politico atteso dalla segreteria provinciale.

Condello l’unico in corsa

Al momento, dunque, resta sul tavolo solo la candidatura di Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa, che sabato scorso ha sparigliato le carte annunciando la propria discesa in campo. «Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Provincia per mettere sul tavolo una proposta nata dal basso, sollecitata e condivisa da un altissimo numero di sindaci», ha affermato, definendo la sua scelta «matura e responsabile», compiuta per lanciare «un sasso nello stagno» e interrompere un'incertezza che rischia di compromettere le possibilità di vittoria del centrosinistra. «Non si può più perdere un solo minuto: continuare a restare fermi significa esporsi al rischio concreto di perdere questa competizione elettorale e lasciare l'Ente alla deriva».