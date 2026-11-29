Il bando da 17 milioni di euro interessa 36 Comuni. Nel Vibonese individuate la stazione ferroviaria della cittadina turistica e via De Gasperi nel centro delle Serre. Finanziamenti fino a un milione e 125mila euro per intervento

La stazione ferroviaria di Tropea e via De Gasperi a Serra San Bruno. Sono questi i due punti del Vibonese individuati dalla Regione Calabria per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio del trasporto pubblico locale. I due Comuni vibonesi figurano tra i 36 in tutta la regione destinatari dell’avviso pubblico attraverso il quale la Cittadella ha messo a disposizione 17 milioni di euro per migliorare le infrastrutture al servizio della mobilità, facilitando i collegamenti tra autobus, treni e altri mezzi di trasporto.

Per le due amministrazioni comunali si apre la possibilità di accedere a finanziamenti che, complessivamente, potrebbero superare i due milioni di euro, a seconda delle caratteristiche dei progetti, degli eventuali accordi con gli enti proprietari delle aree e del posizionamento nella graduatoria regionale.

Gli interventi a Tropea e Serra San Bruno

L’elenco dei siti individuati dalla Regione, allegato al decreto dirigenziale di approvazione del bando, classifica entrambe le località vibonesi come nodi di interscambio di quarto livello. Per questa tipologia di infrastrutture è prevista la possibilità di realizzare autostazioni o fermate attrezzate, intervenendo anche sulla riqualificazione degli spazi urbani circostanti.

Nel caso di Tropea, l’investimento rappresenta un’opportunità per migliorare i servizi destinati non soltanto ai residenti e ai pendolari, ma anche ai numerosi turisti che raggiungono la località balneare utilizzando il treno. A Serra San Bruno, invece, l’intervento potrebbe contribuire a rendere più funzionale il trasporto pubblico su gomma in un territorio interno privo di collegamenti ferroviari.

Tra le opere finanziabili figurano pensiline, paline digitali, totem informativi, parcheggi di interscambio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemi di videosorveglianza e interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le dotazioni effettive saranno definite dalle amministrazioni comunali in sede di progettazione.

Le risorse a disposizione dei Comuni

Per ciascuno dei due nodi vibonesi il bando prevede un contributo massimo di 750mila euro, che può salire a un milione e 125mila euro qualora siano necessari specifici accordi con gli enti proprietari o concessionari delle aree interessate.

La Regione prevede inoltre una soglia minima di finanziamento di 250mila euro per ciascun nodo di quarto livello, assicurando così anche ai Comuni i cui progetti, pur giudicati ammissibili, non dovessero ottenere una copertura integrale delle spese, la possibilità di realizzare interventi di importo più contenuto.

Il contributo regionale può coprire il 100% delle spese ammissibili, nei limiti degli importi concessi, mentre resteranno a carico dei soggetti attuatori gli oneri di gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Le domande entro gennaio

Spetta ora alle amministrazioni comunali predisporre le proposte progettuali. Le candidature potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica regionale entro le ore 12 del 25 gennaio 2027.

Tra i criteri di valutazione figurano la qualità delle soluzioni infrastrutturali e tecnologiche, la cantierabilità delle opere, l’accessibilità dei servizi e la sostenibilità dei costi di gestione. Per entrare in graduatoria sarà necessario raggiungere almeno 60 punti su 100. I tempi di realizzazione degli interventi varieranno dai 24 ai 32 mesi dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

Il bando si inserisce in un programma più ampio attraverso il quale la Regione punta alla realizzazione di 54 nodi intermodali distribuiti in 44 Comuni calabresi, per un investimento complessivo di oltre 46 milioni di euro, utilizzando risorse comunitarie e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.