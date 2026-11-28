Una rete di 28 professioniste del territorio, unite dall’obiettivo di promuovere i diritti delle donne, contrastare la violenza di genere e favorire la crescita delle nuove generazioni. Con queste finalità nasce il Soroptimist International Club di Vibo Valentia, 176esimo sodalizio dell’Unione italiana dell’associazione internazionale. A presiederlo è Tiziana Corallini, che nel corso della cerimonia di fondazione ha illustrato le prime linee di intervento del club, dalla tutela delle donne vittime di violenza alla formazione, dalla prevenzione sanitaria alla salvaguardia dell’ambiente.

La costituzione del sodalizio è stata celebrata nel corso di una tre giorni promossa dal Soroptimist Club di Lamezia Terme, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Vibo Valentia. Momento centrale delle celebrazioni è stata la cerimonia a Palazzo Gagliardi, con la consegna della Charte da parte di Giovanna Guercio, vicepresidente della Federazione europea, alla presenza della presidente dell’Unione italiana Lucia Taormina, della presidente del Comitato estensione Sara Galgani e della governor Alessandra Alaimo.

I progetti per il territorio

Nel suo intervento di insediamento, Corallini ha richiamato il valore simbolico della nascita del club nell’anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario del primo voto delle donne in Italia, soffermandosi anche sull’identità storica della città.

«Spesso, in questi mesi, mi è stato chiesto: perché un club Soroptimist a Vibo? Semplicemente: perché non c’era, e siamo certe che possa essere utile», ha spiegato la presidente, ringraziando il sodalizio di Lamezia Terme e, in particolare, la madrina Concetta Giglio e la presidente Luigina Pileggi per il sostegno assicurato al progetto.

Tra le prime iniziative figura l’adesione alla campagna internazionale Orange the World, già attivata sul territorio vibonese per sensibilizzare la popolazione sul fenomeno della violenza di genere.

«Ascoltare e proteggere – ha spiegato Corallini – con l’adesione alla campagna internazionale Orange the World per il contrasto alla violenza di genere, l’avvio dei progetti Leggi i segnali, Stop al cyberbullismo e corsi di difesa personale per le studentesse, ma anche l’obiettivo di realizzare a Vibo Valentia “Una stanza tutta per sé” per le donne vittime di violenza, un’aula di ascolto protetto per i minori in Tribunale e Right Light per illuminare le aree percepite come meno sicure».

Dalla formazione alla tutela della salute

Particolare attenzione sarà riservata alle giovani generazioni, attraverso percorsi di educazione finanziaria nelle scuole, in collaborazione con la Consob, il sostegno ai talenti musicali femminili e iniziative dedicate alla leadership e alla formazione delle giovani laureate, anche attraverso il bando SDA Bocconi.

Sul versante sanitario, il programma prevede «la promozione della prevenzione oncologica e degli screening, il progetto “Nessuna donna sola” a supporto dei percorsi di procreazione medicalmente assistita, “Una culla per la vita” in ospedale e I primi mille giorni accanto alle mamme».

Previsti, inoltre, interventi per la tutela della Costa degli Dei, con giornate dedicate alla cura delle spiagge insieme alle scuole e attività di sensibilizzazione sul rischio idrogeologico.

«Questa sera non siamo ospiti di una cerimonia, siamo un nuovo capitolo di una storia lunga più di un secolo: quella del Soroptimist», ha concluso Corallini. «Noi abbiamo provato a osare. Adesso dobbiamo imparare a volare: lo faremo con impegno, e lo faremo insieme».

Le 28 socie fondatrici

Del nuovo club fanno parte avvocate, notaie, insegnanti, dirigenti scolastiche, professioniste del settore sanitario, commercialiste, imprenditrici, funzionarie pubbliche e figure impegnate in ambito culturale e sociale.

Le socie fondatrici sono Assunta Achille, Maria Teresa Albano, Antonella Bardari, Vera Bilotta, Veronica Bilotta, Maria Angela Calzone, Maria Stella Calzone, Domenica Chiarello, Tiziana Corallini (presidente), Aurora D’Amato, Tiziana Furlano, Maria Giovanna Irene Fusca, Paola Imeneo (delegata), Ilaria Marino (program director), Filippina Mastrantuoni (segretaria), Michela Mercadante, Armanda Ilaria Miceli, Francesca Napoli, Maria Teresa Ortona, Graziella Pagliaro (delegata), Brunella Patania, Marina Patrizia Petrolo, Annunziata Restuccia, Caterina Ricciuto (tesoriera), Beatrice Romano, Maria Antonella Romano (vicepresidente), Teresa Saeli e Luisa Vitale.