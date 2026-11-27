Pene concordate tra accusa e difesa in appello per alcuni imputati del troncone con rito abbreviato relativo alle operazioni Maestrale-Olimpo-Imperium. Dopo il verdetto di primo grado e il ricorso dei difensori avverso le condanne di primo grado decise dal gup distrettuale, Pietro Agosteo, il 20 marzo 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro ha oggi emesso la propria sentenza in ordine alle pene concordate.

Questo il verdetto dei giudici (presidente Antonio Battaglia, a latere i giudici Antonio Giglio e Carlo Fontanazza): 12 anni per Antonio La Rosa (cl. ’62), di Tropea (19 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio); 14 anni Francesco La Rosa (classe 1971), di Tropea, fratello di Antonio (20 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Sandro D’Agostino); 7 anni, un mese e 10 giorni Domenico Salvatore Polito (classe ’64), di Tropea (11 anni e 8 mesi in primo grado, assistito dagli avvocati Vincenzo Galeota e Domenico Soranna); 8 anni e 6 mesi Giuseppe Ferraro (classe ’94), di Brattirò, frazione di Drapia (14 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Enzo Galeota); 9 anni e 6 mesi Pasquale Megna (classe 1991), di Nicotera (16 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo); 3 anni Francesco Orecchio (classe 1965), di San Calogero (4 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio); 2 anni Marco German (classe 1964), di Malta (4 anni e 8 mesi in primo grado).

Francesco La Rosa, Pasquale Megna e Giuseppe Ferraro sono stati altresì condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di giudizio (1.800 euro per ciascuna parte) ai Comuni parti civili: Vibo Valentia, Pizzo, Cessaniti, Filandari, Tropea, Sorianello, Sant’Onofrio, Zungri, Maierato, Stefanaconi, Limbadi, San Costantino Calabro e Mileto. Marco German è stato invece condannato a rifondere 1.800 euro di spese di giudizio alla parte civile Costruzioni Lucia srl.

Le accuse

Associazione mafiosa, estorsioni, detenzione illegale di armi i reati, a vario titolo, contestati. In particolare, i fratelli Antonio e Francesco La Rosa si sarebbero posti a capo dell’omonimo clan di Tropea mettendo in piedi una vasta attività estorsiva che avrebbe preso di mira diverse attività commerciali e ditte impegnate in lavori pubblici e privati sul territorio. Accanto a loro Domenico Polito, accusato di aver preso parte ad un’estorsione nei confronti di una ditta esecutrice dei lavori di efficientamento energetico all’ospedale di Tropea con azioni ritorsive sul cantiere nonché la spartizione del profitto tra il clan La Rosa di Tropea e il clan Lo Bianco di Vibo Valentia.

Antonio La Rosa e Giuseppe Ferraro sono inoltre rimasti coinvolti in una tentata estorsione pluriaggravata in danno delle imprese incaricate dei lavori di costruzione di un ospedale pediatrico, un centro di ricerca, un santuario e un villaggio per sofferenti a Drapia su commissione della fondazione “I discepoli di Padre Pio”.