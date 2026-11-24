Respinto dalla seconda sezione penale della Cassazione, il ricorso della Procura Generale di Catanzaro avverso la decisione della Corte d’Appello che il 29 giugno scorso ha reso impossibile la celebrazione del processo di secondo grado per oltre 30 imputati dell’operazione Maestrale-Olimpo-Imperium le cui assoluzioni decise in primo grado (con rito abbreviato il 20 marzo 2025) erano state appellate dalla Dda. La Suprema Corte non ha infatti accolto le argomentazioni del ricorso della Procura Generale di Catanzaro vergate dal sostituto procuratore Raffaella Sforza e dai pm Andrea Buzzelli, Irene Crea e Annamaria Frustaci (pm della Dda applicati alla Procura Generale per tale procedimento). Una decisione importante quella della Cassazione poichè investita di quesiti di diritto che andavano oltre il singolo caso del maxiprocesso Maestrale-Olimpo-Imperium. Al centro della discussione, infatti, il rispetto delle nuove modalità di deposito telematico degli atti di impugnazione. Secondo la Corte d’Appello di Catanzaro, infatti, dal 31 marzo 2025 gli appelli contro le sentenze emesse in primo grado con rito abbreviato devono essere depositati esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico, pena l'inammissibilità. Nel caso in esame, invece, il deposito dell’impugnazione da parte della Procura di Catanzaro è avvenuto con modalità ritenute non conformi (deposito cartaceo degli atti fino al 30 giugno 2026). In totale la Dda aveva appellato 35 assoluzioni – trenta totali e cinque parziali – decise in primo grado. Trenta posizioni escono quindi totalmente dal processo ed incassano l’assoluzione definitiva.

Le assoluzioni confermate in Cassazione

Rendendo inammissibile l’appello della Procura Generale di Catanzaro, anche la Cassazione – come già la Corte d’Appello – ha così confermato oltre 30 assoluzioni decise in primo grado tra cui quelle nei confronti di: Carmine Il Grande, ritenuto il boss di Parghelia (in primo grado chiesti 18 anni); Francesco Sabatino, avvocato, di Vibo Valentia (chiesti in primo grado 8 anni e 9 mesi); Giacomo Franzoni, avvocato, di Briatico (chiesti 8 anni in primo grado); Vincenzo Barba, ritenuto a capo dell’omonimo clan di Vibo (chiesti 8 anni in primo grado); Rocco Anello, ritenuto il boss di Filadelfia (chiesti 9 anni in primo grado); Tommaso Anello, fratello di Rocco (assolto in primo grado, chiesti 9 anni); Antonio Facciolo, imprenditore di Sant’Onofrio (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); Maria Vittoria Errigo, dottoressa dell’Asp di Vibo (assolta, chiesti 4 anni in primo grado); Alfonso Luciano, residente a Pizzo, medico legale (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); Salvatore Morelli, di Vibo Valentia (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); Antonio Mancuso, di Limbadi (assolto, chiesti 8 anni); Diego Surace, di Spilinga, allenatore della squadra di calcio del Capo Vaticano (prescrizione con esclusione aggravante mafiosa, chiesti 4 anni in primo grado).

Rocco Anello e Carmine Il Grande stanno scontando in ogni caso altre condanne definitive. Questo l’elenco completo degli imputati che erano interessati all’appello della Procura di Catanzaro dichiarato inammissibile anche dalla Cassazione:

ANASTASI Pasquale, nato Rizziconi il 13-11-1951, ex dirigente della Regione Calabria (assolto perché il fatto non sussiste in primo grado nonostante la richiesta di condanna a 6 anni);

ANELLO Rocco, ritenuto il boss di Filadelfia, nato il 3-02-1961 (assolto per non aver commesso il fatto in primo grado, con l’accusa che aveva chiesto 9 anni);

ANELLO Tommaso, di Filadelfia (fratello di Rocco), nato il 28-05-1964 (assolto in primo grado, chiesti 9 anni);

BARBA Vincenzo, alias “Musichiere”, di Vibo Valentia, nato il 14-04-1952 (assolto, chiesti 8 anni);

BARTONE Domenico, nato il 22-08-1968, di Mileto (assolto, chiesti 15 anni in primo grado);

CALAFATI Vincenzo, nato il 18-01-1972, di Vibo Valentia, imprenditore (condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi, assolto per due capi d’imputazione, con richiesta della Dda a 14 anni);

ERRIGO Maria Vittoria, nata il 07-12-1954, di Vibo Valentia, dottoressa dell’Asp (assolta, chiesti 4 anni in primo grado);

FACCIOLO Antonio, nato Francavilla Angitola il 7-12-1959 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

FIUMARA Claudio, di Francavilla Angitola, nato il 27-02-1966 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

FRANZONI Giacomo, inteso Gianfranco, avvocato, nato il 27-01-1963, di Briatico (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

GALATI Michele, nato 1-11-1980, di Mileto (condannato a 20 anni in primo grado ma assolto da un capo d’imputazione);

GALATI Ottavio, nato il 21-01-1968, di Mileto (assolto, chiesti 16 anni in primo grado);

GALATI Salvatore Domenico, nato Vibo Valentia il 25-04-1967, domiciliato a Lamezia Terme (assolto, chiesti 4 anni);

IL GRANDE Carmine, nato il 19 ottobre 1959, ritenuto il boss di Parghelia (assolto, chiesti 18 anni in primo grado);

IL GRANDE Egidio, nato il 02-12-1964, di Parghelia (4 anni e 8 mesi in primo grado, chiesti 14 anni);

LA ROSA Francesco, nato il 29-1l-1971, di Tropea, alias “U Bimbu” (condannato a 20 anni, ma assolto da un capo d’imputazione);

LUCIANO Alfonso, nato a Filogaso il 25-10-1959 e residente a Pizzo, medico legale (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

MANCUSO Antonio, nato il 23-07-1983, di Limbadi (assolto, chiesti 8 anni);

MANCUSO Domenico, 9-06-1975, di Limbadi (condannato a 4 anni e 8 mesi, chiesti 9 anni in primo grado);

MANCUSO Francesco, alias “Bandera”, nato a il 05-10-1971, di Nicotera Marina (condannato a 16 anni, chiesti 20 anni in primo grado);

MANGONE Giuseppe, di Mileto, nato il 13-02-1955 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

MANTELLA Andrea, nato il 03-12-1972, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia (assolto, chiesti 9 mesi);

MERCURIO Paolo, nato a Marcellinara il 23-10-1978 (condannato a 11 anni, ma assolto da un capo d’imputazione);

MOLINO Gaetano, nato Limbadi il 15 marzo 1959, domiciliato a Joppolo (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13-10-1983, di Vibo Valentia (assolto, chiesti 8 anni in primo grado);

PALMIERI Salvatore, nato il 19-03-1976, di Mileto (assolto, chiesti 12 anni in primo grado);

POLITO Domenico, alias “Ciota”, nato a Desio (MI) il 20-02-1974, di Mileto (ergastolo in primo grado, ma assolto da un capo d’imputazione);

PROSTAMO Giuseppe, alias “Ciopane”, nato il 12-04-1985, di San Giovanni di Mileto (assoluzione, chiesti 12 anni in primo grado);

PUGLIESE Umberto, nato il 22-09-1985, di Spilinga (prescrizione con esclusione dell’aggravante mafiosa, chiesti 4 anni in primo grado);

PUTORTI’ Demetrio, nato il 16-07-1993, di Nicotera Marina (assoluzione, chiesti 8 anni);

RAGUSEO Giuseppe, nato in data 08-04-1978, di Nicotera (assoluzione, chiesti 14 anni in primo grado);

SABATINO Francesco, nato il 25-3-1979, di Vibo Valentia, avvocato (assoluzione perché il fatto non sussiste, chiesti 8 anni e 9 mesi in primo grado);

SURACE Davide, nato il 17-12-1985, di Spilinga (condannato a 13 anni, chiesti 18 anni in primo grado);

SURACE Diego, nato il 30-08-1982, di Spilinga (prescrizione con esclusione aggravante mafiosa, chiesti 4 anni in primo grado);

VARONE Antonio Massimiliano, alias “U Cagnolu”, nato il 05-05-1975, di Mileto (assoluzione, chiesti 30 anni in primo grado).

Alla luce della decisione della Cassazione verranno ora discussi dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro solo i ricorsi dei difensori avverso le condanne.

Nel collegio di difesa gli avvocati: Giovanni Vecchio (per Facciolo, Morelli, Molino, Calafati ed Errigo), Michelangelo Miceli (per Palmieri, Sabatino e Varone), Sergio Rotundo (per Rocco Anello, Sabatino, Domenico Mancuso, Davide Surace), Massimiliano Riga, Roberto Franco, Antonio Galati, Domenico Soranna, Elisabetta Solano, Sandro D’Agostino (per Francesco La Rosa e Carmine Il Grande), Michele Accorinti, Bernardino Curri, Giuseppe Di Renzo, Patrizio Cuppari, Antonio Larussa, Anselmo Torchia, Francesco Gambardella, Guido Contestabile, Vincenzo Gennaro, Pietro Antonio Corsaro, Vincenzo Trungadi, Giuseppe Pizzonia, Diego Brancia, Pasqualino Patanè, Manfredo Fiormonti (per Andrea Mantella), Tommaso Colloca, Domenico Infantino, Vincenzo Galeota, Tiziana Barillaro, Salvatore Staiano, Giuseppe Alvaro, Carmine Donofrio, Leopoldo Marchese, Francesco Iannello, Vincenzo Maiello, Stafania Paliani.