Diventano definitive le condanne per quattro imputati coinvolti nel troncone con rito abbreviato del processo Maestrale-Olimpo-Imperium. La Corte d’Appello di Catanzaro (Antonio Battaglia presidente, giudici Antonio Giglio e Carlo Fontanazza) ha infatti dichiarato inammissibili i loro appelli avverso la sentenza di primo grado emessa dal gup distrettuale di Catanzaro, Pietro Agosteo, il 20 marzo 2025. Alla base dell’inammissibilità degli appelli proposti dai difensori, l’impugnazione della sentenza di condanna di primo grado da parte degli avvocati non secondo modalità telematiche ma mediante posta elettronica certificata, in violazione di una legge del 2024 che, con riguardo agli appelli relativi al giudizio con rito abbreviato, prevede l’obbligo del deposito telematico dalla data del 31 marzo 2025. Alla luce di tale inammissibilità dell’appello, divengono definitive le seguenti condanne (rimediate in primo grado): un anno e 2 mesi BARBIERI Onofrio, nato il 10-01-1980, di Sant’Onofrio, collaboratore di giustizia (clan Bonavota); 3 anni e 4 mesi GUERINO Massimo, nato il 30-03-1976, di Gioia Tauro; 2 anni e 2 mesi MC MANUS William, nato Pietà (Malta) il 16-05-1967, residente a Catania; 3 anni e 4 mesi TRIPALDI Antonino, nato il 10-07-2000, di Limbadi. La Corte ha invece ritenuto pienamente ammissibile l’appello proposto dall’avvocato Francesco Capria per l’imputato Giuseppe Daniele Megna, in quanto la difesa ha documentato ai giudici il deposito secondo legge sin dal 28 ottobre 2025. La Procura generale di Catanzaro anche per Giuseppe Megna aveva chiesto alla Corte l’inammissibilità dell’appello. Assolto in primo grado, l’avvocato Francesco Capria ha proposto appello per il suo assistito in relazione al sequestro dell’attività commerciale ittica di Nicotera deciso dal giudice di primo grado.