“Può sembrare un’affermazione carica di enfasi, ma noi oggi possiamo affermare con certezza di avere partecipato a un momento storico”. E’ quanto affermano in una nota i consiglieri comunali Gregorio Polistina e Katia Franzè sul nuovo Piano strutturale comunale.
“Da oltre 50 anni Vibo Valentia – spiegano i due consiglieri – aspettava un nuovo piano urbanistico. Da quasi 20 anni, cioè dall’approvazione della “variante Karrer”, la città aspettava uno strumento complessivo e generale di pianificazione. Da 13 anni, cioè dall’avviso pubblico per la redazione del Piano strutturale comunale, e da ben tre consiliature, i vibonesi aspettavano che l’amministratore comunale riuscisse a superare questo scoglio. Sia chiaro che non è stato approvato un piano tanto per approvare un piano”.
E ancora: “Siamo coscienti che esso presenta qualche aspetto controverso – vedi, per esempio, l’estensione delle zone classificate come centro storico -, ma ha dei contenuti importanti, e fra questi la trasformazione di tutte le zone di recupero a zone edificabili, cosa che ha ricondotto a legalità situazioni variegate e confuse presenti a chiazza di leopardo sul territorio”.
Quindi la considerazione: “Il cammino intrapreso è all’inizio. Dopo l’approvazione definitiva del Psc, che speriamo non tardi ad arrivare, bisognerà ‘declinarlo’ , il che significa iniziare a lavorare velocemente e alacremente sui piani attuativi. Ma, come siamo stati capaci di dare una notevole accelerazione all’approvazione delle osservazioni – in gran parte già istruite dalla competente commissione consiliare – siamo fiduciosi per il futuro. Un futuro, s’intende, che sia ricompreso in questa consiliatura. Come siamo fiduciosi nelle capacità e nel carisma del sindaco, la cui costante presenza in aula è stata importante per tutta la maggioranza e la cui capacità di dialogo con le opposizioni ha condotto a questo storico risultato. Per parte nostra – concludono Gregorio Polistina e Katia Franzè – siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo attivo alla discussione sulle varie osservazioni e al momento del voto, che è stato espresso liberamente e secondo le proprie convinzioni su ogni pratica”.