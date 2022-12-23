Il presidente della Regione: «Il danno prodotto è quello di farlo ritenere, come hanno fatto i 5 Stelle, più stabile del lavoro»

«Il danno prodotto dal reddito di cittadinanza è quello di farlo ritenere, come hanno fatto i 5 Stelle, più stabile del lavoro. Si è passati dalla logica del posto fisso al reddito di cittadinanza fisso». Lo ha affermato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Tg4 Diario del giorno”. «Nelle scorse settimane – ha poi aggiunto il governatore – ho consigliato all’esecutivo nazionale maggiore prudenza sulla cancellazione di questo sussidio, prima di aver riformato il mercato del lavoro e il sistema delle politiche attive, anche perché governo una Regione che ha 240 mila percettori di reddito di cittadinanza, che difficilmente troveranno un’occupazione i 7-8 mesi. È necessario investire per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Però, ripeto, molti hanno fatto pensare che si possa vivere per tutta la vita di reddito di cittadinanza. Non è giusto, non aiuta soprattutto i ragazzi e non aiuta il mercato del lavoro», ha sottolineato il governatore Occhiuto.

