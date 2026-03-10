L'iniziativa è stata promossa in vista della tornata del 22 e 23 marzo. Le conclusioni sono state tratte dal capogruppo in Consiglio regionale Ernesto Alecci

In vista del referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo proseguono le iniziative nei vari comuni del Vibonese a sostegno delle varie opzioni di voto . Con la vittoria del “Sì” si darebbe il via alla riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati. Con l'affermazione del “No” tutto rimarrebbe inalterato . In questo contesto nelle scorse ore nella sala consiliare del Comune di Mileto si è svolto un incontro pubblico promosso dal locale circolo del Partito democratico guidato dal segretario Nicola Fogliaro .

L'iniziativa è stata organizzata per spiegare le ragioni del “No” e per dare vita a un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma. Il dibattito è stato moderato dall'ex segretario del circolo Salvatore Pedullà , il quale ha guidato gli interventi e il confronto in sala tra i relatori e il pubblico presente.