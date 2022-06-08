Il segretario provinciale a margine dell’iniziativa svoltasi in Piazza Morelli. Dal partito espressa solidarietà al giudice Ilario Nasso – tra i partecipanti all’evento – e alla collega Tiziana Di Mauro

«Contributi autorevoli e puntuali degli ospiti intervenuti, positiva partecipazione popolare». Lo ha detto il segretario provinciale di Vibo valentia del Partito democratico Giovanni Di Bartolo a margine dell’iniziativa in Piazza Michele Morelli sulla consultazione referendaria del 12 giugno organizzata proprio dalla Federazione democrat alla presenza di cittadini e rappresentati istituzionali del territorio. «Abbiamo portato nelle strade un tema complesso e importante – ha aggiunto il segretario – Lo abbiamo fatto mettendo al centro gli effetti giuridici dei quesiti referendari e il valore politico del dibattito pubblico sulla giustizia. Le persone in questa piazza dimostrano la volontà autentica di partecipare e ci incoraggiano ad andare avanti per rendere il Partito democratico uno strumento al servizio del cittadino». Tutto il Partito democratico ha, inoltre, espresso vicinanza e solidarietà al giudice Ilario Nasso – tra i partecipanti all’evento – e alla collega Tiziana Di Mauro per il grave atto intimidatorio a loro indirizzo».