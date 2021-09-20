Per il sottosegretario la campagna di ascolto del territorio «servirà per spiegare ai cittadini le nostre idee per il futuro della Calabria»

«Per il Movimento 5 Stelle inizia un nuovo corso e i cittadini ne saranno protagonisti. Con il contributo di tutti possiamo rafforzare la nostra azione politica mantenendo saldi i nostri principi e la nostra identità. Il grande entusiasmo che si respira nelle piazze ci conferma che è la strada giusta. Saremo al fianco del Presidente Conte nel suo tour in Calabria per portare la nostra idea di rilancio della regione». [Continua in basso]

Lo dichiara il sottosegretario di Stato al Sud e alla coesione territoriale Dalila Nesci. «La campagna di ascolto del territorio – aggiunge – servirà per spiegare ai cittadini le nostre idee per il futuro della Calabria e per raccogliere le loro istanze. Potremo illustrare le misure che il M5S intende realizzare, in particolare per il Sud, che grazie a una nostra norma si vedrà assegnato con certezza il 40% dei fondi del Pnrr. Sarà anche l’occasione per ossigenarci, rivitalizzare le nostre energie confrontandoci con i cittadini. In questo tour toccheremo le principali città e province: martedì toccherà a Rossano, Cirò Marina, Crotone, Catanzaro e Cosenza, mentre mercoledì sarà la volta di Vibo Valentia, Gioia Tauro , Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme. La nuova fase del MoVimento – conclude la Nesci – parte dal basso, dai cittadini e dai territori per portare le loro istanze al governo locale e nazionale».