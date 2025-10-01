La responsabile nazionale della segreteria politica di Fratelli d’Italia sarà alla biblioteca di via Palach. Presente anche il sottosegretario Wanda Ferro
PHOTO
Arianna Meloni (Fdi) (Nick Zonna / ipa-agency.net)
Arianna Meloni, responsabile nazionale della segreteria politica di Fratelli d’Italia, sarà a Vibo Valentia per un incontro pubblico, venerdì 3 ottobre alle ore 11.30, presso la biblioteca comunale di via J. Palach, a chiusura della campagna elettorale di queste elezioni regionali. Sarà presente il coordinatore regionale Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all’Interno ed i candidati al consiglio regionale della Calabria.
Ad annunciare l’arrivo dell’importante dirigente di partito è stato Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia che ha espresso grande soddisfazione per l’attenzione dimostrata da Arianna Meloni nello scegliere Vibo Valentia come tappa per la chiusura della campagna elettorale.