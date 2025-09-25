L’incontro è in programma venerdì 26 settembre alle ore 11:30 al Bar Castello. L’ex sindaca di Vibo: «Sarà un momento di dialogo aperto con i cittadini e le forze vive del territorio»
Domani, venerdì 26 settembre alle ore 11:30, al Bar Castello di Vibo Valentia, si terrà un incontro pubblico che vedrà la partecipazione dell’On. Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, e di Maria Limardo, candidata al Consiglio Regionale della Calabria.
«Sarà un’occasione per confrontarsi su temi centrali per il futuro della regione: cultura, sviluppo
locale, identità territoriale e nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio calabrese», si legge in una nota. Modererà l’incontro la giornalista Rossella Galati.
«Sarà un momento di dialogo aperto con i cittadini e le forze vive del territorio – dichiara Maria Limardo – per raccontare la nostra visione di una Calabria più forte, più valorizzata, più protagonista nel panorama culturale nazionale. Ringrazio l’onorevole Borgonzoni per la sua presenza e per l’attenzione che dimostra verso la nostra terra».