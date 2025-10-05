Seggi chiusi in Calabria. Le operazioni di voto riprenderanno alle ore 7 di domani, lunedì 6 ottobre, fino alle 15.

Vibo Valentia e Cosenza le province dove sinora si è votato di meno, secondo i dati dell’affluenza delle ore 23. Secondo i numeri diffusi dal portale Eligendo, in provincia di Vibo, nella prima giornata della tornata elettorale, si recato alle urne il 26,67%. Nel 2021 alla stessa ora l’affluenza era del 27,89%.

A livello regionale, l’affluenza delle ore 23 si attestata al 28,08% (30,87% nel 2021). Reggio Calabria la provincia dove si è votato di più: 32,24%. Seguono Catanzaro (31,92), Crotone (28,80%), Vibo (26,67%) e Cosenza (26,21%).

L’affluenza alle ore 23 nei comuni vibonesi

  1. ACQUARO 32,48%
  2. ARENA 18,48%
  3. BRIATICO 27%
  4. BROGNATURO 34,42%
  5. CAPISTRANO 27,48%
  6. CESSANITI 32,22%
  7. DASA' 25,24%
  8. DINAMI 15,45%
  9. DRAPIA 19,19%
  10. FABRIZIA 17,22%
  11. FILADELFIA29,46%
  12. FILANDARI 22,89%
  13. FILOGASO 27,55%
  14. FRANCAVILLA ANGITOLA 26,11%
  15. FRANCICA 25,01%
  16. GEROCARNE 27,34%
  17. JONADI 36,17%
  18. JOPPOLO 19,07%
  19. LIMBADI 30,4%
  20. MAIERATO 18,98%
  21. MILETO 29,34%
  22. MONGIANA 23,62%
  23. MONTEROSSO CALABRO 27,27%
  24. NARDODIPACE 21,4%
  25. NICOTERA 17,41%
  26. PARGHELIA 26,81%
  27. PIZZO 26,65%
  28. PIZZONI 15,9%
  29. POLIA 26,31%
  30. RICADI 31,31%
  31. ROMBIOLO 28,46%
  32. SAN CALOGERO 22,8%
  33. SAN COSTANTINO CALABRO 25,45%
  34. SAN GREGORIO D'IPPONA 29,58%
  35. SAN NICOLA DA CRISSA 27,32%
  36. SANT'ONOFRIO 23,12%
  37. SERRA SAN BRUNO 27,48%
  38. SIMBARIO 17,7%
  39. SORIANELLO 36,69%
  40. SORIANO CALABRO 28,16%
  41. SPADOLASZ 34,81%
  42. SPILINGA 18,39%
  43. STEFANACONI 26%
  44. TROPEA  24,4%
  45. VALLELONGA 15,67%
  46. VAZZANO 24,66%
  47. VIBO VALENTIA 33,44%
  48. ZACCANOPOLI 20,61%
  49. ZAMBRONE 28,58%
  50. ZUNGRI 23,78%