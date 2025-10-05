La provincia di Cosenza fa peggio e si attesta ultima con il 26,21%. A guidare la classifica è Reggio con il 32,24% degli aventi diritto che si è recato alle urne. Si riparte alle ore 7 fino alle 15
Seggi chiusi in Calabria. Le operazioni di voto riprenderanno alle ore 7 di domani, lunedì 6 ottobre, fino alle 15.
Vibo Valentia e Cosenza le province dove sinora si è votato di meno, secondo i dati dell’affluenza delle ore 23. Secondo i numeri diffusi dal portale Eligendo, in provincia di Vibo, nella prima giornata della tornata elettorale, si recato alle urne il 26,67%. Nel 2021 alla stessa ora l’affluenza era del 27,89%.
A livello regionale, l’affluenza delle ore 23 si attestata al 28,08% (30,87% nel 2021). Reggio Calabria la provincia dove si è votato di più: 32,24%. Seguono Catanzaro (31,92), Crotone (28,80%), Vibo (26,67%) e Cosenza (26,21%).
L’affluenza alle ore 23 nei comuni vibonesi
- ACQUARO 32,48%
- ARENA 18,48%
- BRIATICO 27%
- BROGNATURO 34,42%
- CAPISTRANO 27,48%
- CESSANITI 32,22%
- DASA' 25,24%
- DINAMI 15,45%
- DRAPIA 19,19%
- FABRIZIA 17,22%
- FILADELFIA29,46%
- FILANDARI 22,89%
- FILOGASO 27,55%
- FRANCAVILLA ANGITOLA 26,11%
- FRANCICA 25,01%
- GEROCARNE 27,34%
- JONADI 36,17%
- JOPPOLO 19,07%
- LIMBADI 30,4%
- MAIERATO 18,98%
- MILETO 29,34%
- MONGIANA 23,62%
- MONTEROSSO CALABRO 27,27%
- NARDODIPACE 21,4%
- NICOTERA 17,41%
- PARGHELIA 26,81%
- PIZZO 26,65%
- PIZZONI 15,9%
- POLIA 26,31%
- RICADI 31,31%
- ROMBIOLO 28,46%
- SAN CALOGERO 22,8%
- SAN COSTANTINO CALABRO 25,45%
- SAN GREGORIO D'IPPONA 29,58%
- SAN NICOLA DA CRISSA 27,32%
- SANT'ONOFRIO 23,12%
- SERRA SAN BRUNO 27,48%
- SIMBARIO 17,7%
- SORIANELLO 36,69%
- SORIANO CALABRO 28,16%
- SPADOLASZ 34,81%
- SPILINGA 18,39%
- STEFANACONI 26%
- TROPEA 24,4%
- VALLELONGA 15,67%
- VAZZANO 24,66%
- VIBO VALENTIA 33,44%
- ZACCANOPOLI 20,61%
- ZAMBRONE 28,58%
- ZUNGRI 23,78%