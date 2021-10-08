Per la coordinatrice regionale delle donne del Partito democratico «il terreno comune per dar luogo ad una battaglia di straordinaria civiltà non può che essere l’Ospedale di Vibo»

La coordinatrice regionale delle donne del Pd Teresa Esposito interviene sulle ultime elezioni, soffermandosi sull’altissimo tasso di astensione: «I cittadini che disertano le urne – dice – non vanno liquidati come ignavi. Il punto è che spesso l’offerta politica, da destra a sinistra, non esercita appeal presso larghi strati della società. È tempo – prosegue Teresa Esposito – di inclemente autocritica dal canto dell’intera classe dirigente calabra. La sinistra, in particolare, deve recuperare l’ascolto dei territori e della cosiddetta base che ha congedato da tempo, blindandosi nella stratosfera del Palazzo». Sulla rappresentanza vibonese in consiglio regionale, per la coordinatrice regionale delle donne del Pd «Vibo, in particolare, non può smarrire l’occasione rara di un’ampia rappresentanza politica. Mammoliti, Lo Schiavo, De Nisi e Comito in Consiglio Regionale. Con Giuseppe Mangialavori, Antonio Viscomi, Dalila Nesci e Riccardo Tucci in Parlamento. Il terreno comune per dar luogo ad una battaglia di straordinaria civiltà non può che essere l’ospedale di Vibo, un presidio sanitario cruciale – continua – che non ha mai catalizzato l’interesse di chi, a questa latitudine, è investito del mandato popolare. Una sana trasversalità, che non somigli all’antico consociativismo oscuro, potrebbe sbloccare il risultato e restituire al nostro territorio – conclude Teresa Esposito – l’esercizio dignitoso del diritto alla salute».