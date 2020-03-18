Al reggino Spirlì la vicepresidenza in quota Lega. In squadra anche Orsomarso, Talarico, Gallo e Catalfamo

Si completa la Giunta della Regione Calabria. Il presidente Jole Santelli ha composto l’esecutivo con cui si appresta a governare la Calabria per il prossimo quinquennio. A Domenica Catalfamo va la delega alle Infrastrutture, trasporti e urbanistica. A Gianluca Gallo assegnata la delega all’Agricoltura, welfare: politiche sociali e per la famiglia.



A Fausto Orsomarso la delega allo Sviluppo economico, industria, piccola e media impresa. Attività turistiche e internazionalizzazione. Politiche e mercato del lavoro. A Nino Spirlì, la vicepresidenza con delega alla Cultura, ai beni e attività culturali, musei, teatri e biblioteche, associazionismo culturale. Politiche del commercio e dell’artigianato. Legalità e sicurezza.



A Francesco Talarico va la delega al Bilancio, politiche del personale. Le nomine di vanno ad aggiungere a quelle di Sergio De Caprio e Sandra Savaglio, già ufficializzate nei giorni scorsi. Nessun assessore (come peraltro largamente previsto) proviene dalla provincia di Vibo Valentia che resta, pertanto, senza rappresentanza nell’esecutivo regionale.



In capo al presidente Jole Santelli restano le deleghe a: promozione e immagine della Calabria e dei suoi asset strategici turismo, cultura, agricoltura, ambiente e paesaggio. Politiche giovanili. Spettacolo e grandi eventi, film commission, sport. Programmazione nazionale e comunitaria, agenda digitale, affari generali, zes, sviluppo del porto di Gioia Tauro e formazione professionale, nonché i rimanenti ambiti non delegati ai singoli assessori.