Nel corso del Consiglio comunale dello scorso 21 luglio, la minoranza di Ricadi ha presentato un emendamento alla proposta di deliberazione della maggioranza che prevedeva l'ampliamento del solo cimitero della frazione di Santa Domenica.

Con questo atto, i consiglieri di minoranza Pasquale Mobrici, Mario Rizzo, Gianfranco La Torre e Agostino Pantano hanno chiesto che, «oltre all'ampliamento del cimitero di Santa Domenica, si proceda, in tempi brevi, anche all'ampliamento del cimitero sito nel territorio del paese capoluogo del Comune». I consiglieri di opposizione hanno espresso voto favorevole alla proposta relativa a Santa Domenica, chiedendo però di integrarla «prevedendo anche l'ampliamento del cimitero di Ricadi».

La richiesta avanzata dalla minoranza si basa sul fatto «che la forte carenza di vani murari e il notevole incremento dell'incidenza della mortalità negli ultimi anni costituiscono una problematica che non è circoscritta al solo ambito territoriale afferente alla frazione di Santa Domenica, ma riguarda l'intero territorio comunale. E il cimitero sito nel capoluogo non ha, finora, fruito di alcun intervento volto a dare una efficace risposta strutturale al maggiore fabbisogno di sepolture che, ormai da anni, si riscontra».

Per i consiglieri di opposizione è dunque «doveroso che la Giunta si impegni a programmare interventi strutturali non frammentari, ma di più ampio respiro, capaci di rispondere alle esigenze dell'intero territorio comunale».