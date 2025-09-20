L’opposizione chiede risposte sull’edificio inaugurato nel 1998 come centro culturale, poi parzialmente smantellato e abbandonato dopo i lavori di recupero da quasi 500mila euro interrotti nel 2015. Il recente incendio doloso lo ha ulteriormente compromesso

La minoranza consiliare "Uniti per Ricadi", guidata da Pasquale Mobrici, definisce il Palazzo dei congressi di Ricadi «il monumento allo spreco e all’incapacità politica» all’indomani dell'interrogazione presentata dal gruppo al sindaco Nicola Tripodi e all’assessore comunale ai Lavori pubblici Albino Mollo sull'abbandono del cantiere. La struttura, un tempo centro culturale del comprensorio, è stata «distrutta prima di tutto dall’incapacità politica e amministrativa e ora è solo un cumulo di macerie dopo un recente incendio di probabile natura dolosa».

Il rogo avvenuto recentemente

L'edificio, inaugurato nel 1998, è stato «smantellato per inseguire un finanziamento che l'amministrazione ha dimostrato di non saper gestire». La minoranza denuncia che, «dopo la rimozione del tetto, il finanziamento è andato perso, la ditta ha abbandonato i lavori e la struttura è stata consegnata al degrado».

Nell’interrogazione dunque si chiedono «le ragioni per cui il Centro congressi è stato parzialmente demolito e privato della copertura e poi abbandonato come rudere incustodito». I consiglieri Giusy Schiariti, Teresa Rizzo, Agostino Pantano e Pasquale Mobrici, chiedono inoltre «la tempistica precisa per il completamento dei lavori e l'identificazione dei soggetti responsabili e le azioni intraprese nei loro confronti».

Il progetto infatti prevedeva la «realizzazione di un nuovo Centro di aggregazione giovanile. I lavori, affidati all'impresa GeCo srl per un importo di oltre 468.000 euro, dovevano iniziare il 13 giugno 2015 – rimarca l’opposizione – e terminare il 29 dicembre dello stesso anno. Esattamente sei mesi». Tuttavia, ribadisce il gruppo di opposizione, «il cantiere è totalmente incustodito ed il rudere del Centro congressi risulta inutilizzabile ed abbandonato». La minoranza accusa dunque l'amministrazione Tripodi di «aver tradito la comunità, sprecato risorse e calpestato il diritto dei cittadini a disporre di uno spazio pubblico di primaria importanza».