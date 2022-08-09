Si punta a ridurre la marginalizzazione e il degrado dei centri urbani degli enti locali partecipanti

L’amministrazione comunale di Filadelfia, guidata dal sindaco Anna Bartucca, esprime soddisfazione per la lettera con cui il Ministero per gli Affari Interni e Territoriali ha comunicato l’inserimento nella graduatoria utile del progetto di Rigenerazione Urbana di cui è ente capofila proprio il Comune del Vibonese. «L’intervento finanziato per l’importo cinque milioni di euro – dicono gli amministratori locali – mira a ridurre la marginalizzazione e il degrado dei centri urbani dei comuni partecipanti al progetto e a creare un percorso ideale percorso per l’insediamento di attività sociali funzionali alla creazione del Borgo del Benessere». Un risultato, dunque, che vede il progetto collocato primo in provincia di Vibo Valentia e tra i primi in Italia e che ha goduto della sinergica e integrata collaborazione tra i comuni di Sorianello, Pizzoni Gerocarne, Camini, Martone, Riace, San Giovanni di Gerace e Stilo. La notizia è stata resa nota dal vicesindaco Maurizio De Nisi, che ha curato il progetto per conto del Comune capofila e dei primi cittadini di tutti i Comuni Interessati.



