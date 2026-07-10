L'esponente della Provincia accoglie con favore il riscontro di Rete Ferroviaria Italiana dopo le segnalazioni sui disagi che avevano penalizzato cittadini, turisti e mezzi di soccorso

Sono rientrati i disagi che nelle scorse settimane avevano interessato il passaggio a livello lungo la Strada Provinciale 22, una delle principali arterie di collegamento verso Tropea e la Costa degli Dei. Il consigliere provinciale di Vibo Valentia Franco Barbalace esprime soddisfazione per la risposta ricevuta da Rete Ferroviaria Italiana dopo la richiesta presentata lo scorso 9 giugno sui prolungati tempi di chiusura dell’attraversamento ferroviario.

Nel riscontro trasmesso dall’ingegnere Giuseppe Marta, RFI ha spiegato che le criticità erano dovute a una temporanea riorganizzazione della circolazione ferroviaria, resa necessaria dagli interventi infrastrutturali nella Galleria Francica. I lavori avevano determinato un aumento del traffico dei treni sulla linea via Tropea, con conseguenti chiusure più frequenti e prolungate del passaggio a livello.

Con la conclusione degli interventi, avvenuta il 13 giugno, la circolazione ferroviaria è stata ripristinata sulle linee ordinarie. È così venuta meno la situazione eccezionale che aveva provocato lunghe attese e ripercussioni sulla viabilità della zona.

«Desidero ringraziare l’ingegnere Marta e Rete Ferroviaria Italiana – dichiara Franco Barbalace – per la tempestiva risposta e per le dettagliate spiegazioni fornite. Avevo ritenuto doveroso rappresentare le preoccupazioni dei cittadini, degli operatori economici e dei numerosi turisti che quotidianamente subivano lunghi tempi di attesa, con ripercussioni anche sulla viabilità e sui mezzi di emergenza diretti all’ospedale di Tropea».

Il consigliere provinciale accoglie quindi con favore il ritorno alla normalità: «Prendo atto con soddisfazione che RFI ha comunicato il ritorno alla normale circolazione ferroviaria e, di conseguenza, il venir meno delle condizioni eccezionali che avevano determinato il problema. È un risultato importante per il territorio, soprattutto nel pieno della stagione estiva, quando la SP 22 rappresenta un’arteria fondamentale per l’accesso a Tropea e alla Costa degli Dei».

Barbalace sottolinea anche l’importanza del confronto tra le istituzioni: «Il dialogo tra istituzioni produce risultati quando le segnalazioni vengono affrontate con serietà e spirito di collaborazione. Continuerò a monitorare la situazione affinché quanto comunicato da RFI trovi piena conferma nella quotidianità e i cittadini possano beneficiare di una viabilità più fluida, sempre nel rispetto degli imprescindibili standard di sicurezza ferroviaria».

Il consigliere conclude ribadendo il proprio impegno a farsi portavoce delle esigenze del territorio e a mantenere un confronto costante con gli enti competenti, con l’obiettivo di affrontare e risolvere le criticità che interessano la viabilità provinciale.