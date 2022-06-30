Il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani invita l’amministrazione a gestire al meglio i fondi giunti per l’Auditorium comunale. Poi richiama l’attenzione sulle scarse risorse idriche

«Il Piano nazionale di ripresa di resilienza è un’opportunità e Rombiolo deve saperla cogliere», dice il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Giuseppe Contartese. Un interesse, il suo, diretto si a tutto il territorio provinciale, ma che si focalizza sul centro di Rombiolo, comune nel quale sono state direzionate somme considerevoli per il recupero e la manutenzione dell’Auditorium comunale. Contartese si dice entusiasta «per gli interventi che verranno operati sulla struttura dell’Auditorium e contento per la capacità dell’amministrazione di intercettare possibilità vantaggiose per tutta la comunità». D’altro canto però non nasconde una certa preoccupazione: «L’Auditorium comunale ha già subito parecchi interventi, anche abbastanza dispendiosi, seguenti al vandalismo degli incoscienti e alla mancata curatela da parte dell’ente comunale. Lavori su lavori, soldi su soldi che si sarebbero potuti evitare soltanto con una maggiore attenzione e cura dell’amministrazione comunale. I fondi che sono stati destinati al riadattamento della struttura allora e i lavori che saranno fatti non devono rimanere azioni isolate. Agli sforzi che saranno compiuti si deve accompagnare l’impegno poi di prendersi cura dei risultati ottenuti. Cioè – aggiunge Giuseppe Contartese – deve essere premura e dovere dell’amministrazione anzitutto far andare per il meglio i lavori, valorizzando anche l’area circostante l’Auditorium e poi sottoporla a videosorveglianza, perché non si debba continuamento intervenire». [Continua in basso]

Stessa attenzione che spera l’amministrazione possa rivolgere ad una contingenza non poco preoccupante e cioè le scarse riserve idriche. Capita che il flusso dell’acqua venga interrotto per parecchio tempo e purtroppo in orari delicati, come il rientro dal lavoro. «Il risparmio idrico – viene rimarcato – è necessario in un momento in cui la siccità prostra tutta la popolazione, ma deve essere l’intervento cosciente degli amministratori ad applicare soluzioni convenienti per i cittadini. La mancanza d’acqua è un argomento che sta suscitando parecchie polemiche e che – sempre secondo il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani – può essere un’occasione per incontrarsi e discutere seriamente, senza dare adito a inutili sfoghi, anche sui social, mettendo in comune soluzioni e visioni».



Il Pnrr riguarda anche Rombiolo e per questo Contartese ringrazia tutti coloro che a diverso titolo si sono impegnati affinché ciò avvenisse: tra questi il senatore Giuseppe Mangialavori, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il consigliere regionale Michele Comito. Sono tanti gli interventi che a Rombiolo dovrebbero e potrebbero essere compiuti ai fini dello sviluppo verde e digitale, inerenti per esempio l’illuminazione e i consumi pubblici. Sono spunti quelli forniti da Giuseppe Contartese perché «il Comune di Rombiolo possa godere appieno di opportunità come queste e possa – chiude il giovane esponente azzurro – trarre vantaggi che proiettano adeguatamente verso il futuro più prossimo».