«Ho espresso apprezzamento agli autotrasportatori e agli agricoltori perché hanno protestato in maniera più civile che a Milano dove dei teppisti hanno infranto le vetrine dei negozi per rubare delle scarpe alla moda. Ora però forse è il tempo che tutti capiscano che queste proteste devono avere un termine». A dirlo è stato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa.

«Per autotrasportatori e agricoltori - ha aggiunto - la Regione ha già fatto il massimo decidendo di investire 15 milioni di euro del suo avanzo. La Calabria è una regione che ha un avanzo di 300 milioni che ci consente appunto di fare cose come queste. Ora però è il tempo di capire che queste proteste devono avere un termine, perché se in un supermercato di Milano o di Torino non arrivano più le arance calabresi, non è che quel supermercato non compra le arance, magari le compra dalla Spagna o dal Marocco. Per cui se queste proteste continuano ad oltranza, il rischio è che anche la solidarietà dei cittadini con autotrasportatori e agricoltori presto si esaurisca».

«Spero - ha concluso Occhiuto - che il governo, insieme alla Regione, ma soprattutto all'Europa deve dare flessibilità, faccia tutto quello che è necessario per farsi carico delle istanze degli autotrasportatori, ma confido molto anche sul senso di responsabilità di quelli che stanno protestando».