«Con profondo dolore, ricordo il compagno Antonio Demasi, uomo di grande equilibrio, passione politica e amore autentico per la sua terra. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità politica e civile, ma anche un’eredità preziosa che dobbiamo custodire e tramandare». Queste le parole intrise di affetto e riconoscenza con cui la segretaria provinciale del Pd di Vibo Valentia, Teresa Esposito, ricorda la figura dell’ex sindaco di Nardodipace ed esponente storico della sinistra vibonese, che si è spento a Roma dove era da tempo ricoverato.

«Antonio è stato un militante instancabile, sempre presente, sempre pronto a offrire il suo contributo con intelligenza, rispetto e determinazione - continua Esposito - . Aveva la capacità rara di coniugare fermezza e gentilezza, di mantenere saldo il proprio pensiero senza mai alzare i toni, guidato da un profondo senso di giustizia e dal desiderio sincero di costruire un futuro migliore per la Calabria. Nel Partito Democratico, e prima ancora nella lunga esperienza amministrativa che lo ha visto protagonista a Nardodipace e nelle istituzioni locali, Antonio ha rappresentato un punto di riferimento: un uomo capace di unire, di ascoltare, di motivare chi gli stava accanto. Credeva nella politica come strumento di servizio, non come ambizione personale. E lo faceva con quella sobrietà e quella coerenza che lo hanno reso un esempio per tutti noi. La sua figura – conclude la segretaria provinciale del Pd - rimarrà un faro per le nuove generazioni del nostro partito. Ai giovani dico: studiate la sua storia, il suo impegno, le sue battaglie. Da lui possiamo imparare che la politica è fatta di passione, di sacrificio, ma anche di tenacia e di speranza».

Cordoglio espresso anche dall’ex segretario provinciale del Pd, Enzo Insardà: «Con il suo impegno, la sua passione e la dedizione costante alla comunità, Antonio ha incarnato i valori più autentici della politica intesa come servizio al bene comune. La sua lunga militanza e il suo contributo alla crescita civile e democratica del territorio resteranno un esempio prezioso per tutte e tutti noi. Alla famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio sincero e commosso di tutto il Partito Democratico».