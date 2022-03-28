A darne notizia il sindaco Alfredo Barillari: «Con il tempo, il lavoro, anche se silenzioso, paga»

«Con il tempo, il lavoro, anche se silenzioso, paga. Abbiamo ricevuto ieri il decreto di approvazione definitiva della graduatoria del bando: “Sport e periferie” che vede il nostro Comune assegnatario della somma di circa 700mila euro per il rifacimento e la sistemazione dell’area sportiva di via San Brunone». Ne dà notizia il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, il quale evidenzia che «come questo, tanti sono stati i fondi/finanziamenti che, anche grazie alla collaborazione degli uffici comunali, abbiamo ottenuto. Somme che, maturati i tempi previsti ed esaurite le formalità burocratiche (spesso lunghe e farraginose), consentiranno di far partire, tra gli altri: il riefficientamento e potenziamento del sistema di depurazione (450.000 euro); la messa in sicurezza della strada Archiforo/Rosarella (200.000 euro); il restauro del Monumento ai Caduti (42.000 euro); la valorizzazione e rigenerazione urbana dell’area Santa Maria del Bosco (300.000 euro nel 2023); oltre al proseguimento di ulteriori interventi, già avviati lo scorso anno, per il taglio dei consumi energetici e il rifacimento di diversi tratti del manto stradale (per il quale siamo in attesa di temperature adeguate per una migliore riuscita dei lavori)». [Continua in basso]

Diverse poi, ricorda sempre il primo cittadino, «sono le richieste di finanziamento, anche su fondi Pnrr, che abbiamo presentato e di cui aspettiamo l’esito. Se andassero in porto, potrebbero consentire: la riqualificazione e valorizzazione dell’intero viale Certosa; la realizzazione dell’isola ecologica i cui costi non graverebbero quindi sulla Tari dei cittadini per come previsto nel progetto che abbiamo accantonato; il rifacimento e la messa in sicurezza di una parte consistente del centro abitato in prossimità di scuole e uffici; l’acquisizione di progetti per il rifacimento del Piazzale antistante l’Ufficio Postale, l’efficientamento energetico della piscina comunale ed il rifacimento e messa in sicurezza della via San Brunone di Colonia; e tanto altro ancora per diversi milioni di euro. Non ci siamo dunque fatti fermare, né lo faremo, dalle difficoltà che si sono presentate e che si presenteranno sul nostro percorso, ma -conclude il sindaco – continueremo a lavorare, senza troppe parole, con la serietà e serenità che ci contraddistinguono per raccogliere, insieme ai cittadini serresi, quanti più frutti possibile da questo nostro mandato».