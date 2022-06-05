Il segretario provinciale democrat ha annunciato che non prendere parte all’evento del prossimo 16 giugno. L’invito dai due esponenti dem a chiarire «alcuni delicati aspetti sull'ultimo tesseramento»

«Ci spiace e ci amareggia leggere il comunicato del segretario provinciale del Pd Giovanni Di Bartolo con il quale preannuncia che non parteciperà all’iniziativa che si terrà a Serra San Bruno il prossimo 16 giugno (sarà riaperta, alle ore 18, la sede di Corso Umberto I, ndr). Lungi da noi la volontà di creare tensioni e divisioni e soprattutto problemi al partito provinciale, appare però inspiegabile come piuttosto che favorire momenti di incontro e discussione sui problemi e sulle opportunità che appartengo al nostro territorio si cerchi di censurare le libere iniziative tra l’altro promosse da iscritti al Pd». Così Bruna Vellone (iscritta al Pd di Serra e componente del direttivo provinciale dem), e Luca Rullo (componente dell’assemblea provinciale del Pd è iscritto al Pd Serra) in nome e per conto – si fa notare – di 70 iscritti. [Continua in basso]

«Abbiamo sostenuto – ricordano i due nella loro disamina – la candidatura alla segreteria provinciale di Giovanni Di Bartolo perché giovane e pieno di entusiasmo e soprattutto nella speranza di una gestione del partito più moderna e slegata dalle solite logiche correntizie e divisive che hanno di fatto ridotto al minimo storico il numero degli iscritti. A nostro giudizio né il regolamento nazionale né quello regionale prevedono preventive autorizzazioni a libere iniziative da parte di iscritti al partito. Sarebbe piuttosto opportuno che il segretario provinciale Di Bartolo chiarisca alcuni delicati aspetti sull’ultimo tesseramento. Quanto all’invocata unità da parte dello stesso segretario Di Bartolo vogliamo ricordagli che egli stesso ha partecipato ad un’iniziativa a Serra San Bruno dove metà del partito non è stata invitata. Siamo spinti – proseguono gli esponenti democrat – solo dalla volontà di far riavvicinare tanti amici e simpatizzanti alla politica libera e partecipata in un momento storico in cui i luoghi ed i momenti di confronto sono sempre più rari. Per questo motivo crediamo sia non solo opportuno quanto necessario tornare tra la gente e lo faremo a partire dal prossimo 16 giugno con la riapertura della sede cittadina alla presenza di tutti quelli che vorranno liberamente parteciparvi, insieme – concludono Bruna Vellone e Luca Rullo – ad esponenti del Pd regionale e provinciale che hanno già dato il loro assenso».