I due esponenti del Pd assicurano vigilanza sull’annuncio che la Regione Calabria avrebbe concesso un milione di euro per realizzare il museo del mare. Chiesto l’impegno a tutte le forze in Consiglio per evitare l’ennesima opera non portata a termine

«Apprendiamo dalla stampa che la Regione Calabria ha stanziato un milione di euro per il recupero della Tonnara di Bivona e per la realizzazione del museo del mare. Questa, è certamente una notizia positiva ed in linea con le richieste da noi avanzate qualche giorno fa proprio sulla Tonnara che merita di essere inserita in un circuito turistico per il rilancio di Bivona. Ora tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale devono impegnarsi affinché i soldi arrivino effettivamente e non solo su carta nelle casse del Comune e controllare quotidianamente che i lavori abbiano inizio e soprattutto che vengano ultimati secondo il progetto». E’ quanto dichiarano il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo, Stefano Luciano e l’esponente del Partito democratico Claudia Gioia. [Continua in basso]

«Non possiamo consentire un ulteriore sperpero di denaro pubblico – affermano – come avvenuto per l’oramai nota strada del mare, aperta e poi immediatamente chiusa, per la strada di Longobardi, aperta e poi chiusa o per il tetto della scuola di Portosalvo o ancora per il teatro comunale. I soldi annunciati per la Tonnara devono essere spesi immediatamente e spesi bene affinché realmente si possa recuperare una struttura strategica e di grande valore storico artistico e dunque ci auguriamo che quanto appreso non sia un ulteriore slogan da campagna elettorale ma che sia un concreto inizio di un percorso amministrativo che porti a risultati tangibili. Non ci possiamo permettere un’ulteriore incompiuta che assumerebbe i contorni di una beffa per una comunità che aspetta da troppo tempo segnali positivi dalle istituzioni. In questo senso – concludono Luciano e Gioia – ci adopereremo nell’esercizio delle nostre funzioni senza pregiudizi o contrapposizioni di parte. Quando vi è di mezzo il bene del territorio occorre operare tutti nella stessa direzione».

