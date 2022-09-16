Pubblico incontro con cittadini e rappresentanti provinciali delle categorie coinvolte su uno dei cavalli di battaglia del partito guidato da Giuseppe Conte

Si è tenuta a Vibo Valentia, su iniziativa del Movimento Cinque Stelle, un pubblico incontro con i cittadini avente come oggetto l’argomento Superbonus 110%, cavallo di battaglia del partito guidato da Giuseppe Conte nonché croce e delizia di una estesa platea di italiani alle prese con i continui emendamenti apportati alla legge che negli ultimi tempi hanno creato non pochi problemi a cittadini, professionisti, imprese e intermediari creditizi. Per fare luce sull’attuale situazione del provvedimento legislativo, che negli ultimi mesi ha provocato una preoccupante impasse del settore con il rischio di fallimenti di imprese e relativa crescita della disoccupazione, i rappresentanti locali pentastellati hanno organizzato una iniziativa alla quale hanno preso parte i rappresentanti provinciali delle varie categorie coinvolte: Ance, ingegneri, architetti, sindacati. [Continua in basso]

L’incontro si è svolto all’aperto su corso Vittorio Emanuele III della città e ha registrato gli interventi del deputato Riccardo Tucci e, in videoconferenza, del senatore Agostino Santillo. Tra i temi trattati: sblocco dei crediti e riapertura cantieri con il corollario di problemi, proposte e soluzioni. Ha moderato il dibattito il capogruppo al Comune capoluogo Domenico Santoro. In apertura il deputato Tucci, dopo aver confutato i dati relativi ad una presunta crescita abnorme di truffe, che invece hanno riguardato solo in minima parte il Superbonus 110%, ha messo l’accento sugli aspetti positivi fatti registrare dall’applicazione della legge, che ha favorito, nel territorio vibonese in particolare, un incremento di aziende pari al 6%, percentuale che ha consentito alla provincia vibonese di collocarsi al quarto posto su scala nazionale , «un dato significativo- ha detto Tucci- che per una volta permette di leggere una classifica in cui Vibo Valentia non risulti agli ultimi posti».

L’intervento del senatore Santillo si è invece concentrato sui dati positivi del Pil che sono in massima parte attribuibili al Superbonus, un provvedimento al quale guardano con attenzione anche altri paesi europei e che, visto in chiave di efficientamento energetico, consentirà, in una prospettiva futura, se non di annullare quantomeno di limitare i gravi problemi che si presenteranno a causa della crisi energetica che sta tenendo in apprensione governi e cittadini di tutta Europa. Un motivo – a parere del M5S – per rendere strutturale la legge eliminando gli attuali limiti temporali. Santillo ha inoltre rivendicato con forza, a favore del M5S, la paternità e la difesa ad oltranza della legge che il governo dimissionario- ha affermato – aveva tentato in tutti i modi di ostacolare. Le nuove norme che consentono lo sblocco dei crediti e che dovrebbero fare ripartire la macchina delle cessioni rimettendo in moto tutta l’importante filiera dell’edilizia e del relativo indotto, hanno ottenuto l’approvazione del Senato e ora si attende ora l’ok della Camera.