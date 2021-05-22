Inaugurazione della sede delle liste del suo Movimento, sit in dinanzi all’ospedale tropeano alle prese con la chiusura di diversi reparti e poi tappe anche a Vibo Marina e dagli agricoltori di Maierato. Ecco tutti gli orari e gli appuntamenti

Verrà inaugurata oggi a Vibo Valentia la sede delle liste del Movimento rappresentato da Carlo Tansi che incontrerà candidati e cittadini e quanti si stanno avvicinando a tale compagine politica. Nel pomeriggio (ore 16.00), invece, Carlo Tansi sarà all’ospedale di Tropea per una diretta Facebook al fine di denunciare e trovare soluzioni alla grave situazione del nosocomio, chiuso in molti reparti di vitale importanza per la salute dei cittadini di un comprensorio molto ampio. [Continua in basso]

Nella giornata di domenica alle ore 9.00 Carlo Tansi sarà nella sede della Proloco di Vibo Marina. Seguirà alle ore 10.30 un incontro a Maierato con alcuni imprenditori agricoli afflitti dalla grave crisi del settore. Alle ore 15.00 Carlo Tansi si sposterà alla Tonnara di Bivona, mentre alle ore 16.00 effettuerà un sopralluogo presso il sottopassaggio di Vibo per denunciare le criticità irrisolte di questo ambito territoriale e per discutere dei problemi di dissesto idrogeologico che fanno della città di Vibo uno dei territori, in Italia, più esposti ai rischi naturali. “Ai tempi in cui dirigevo la Prociv – ha affermato Tansi – ho fatto in modo di assegnare al Comune quasi 12 milioni di euro per risolvere gran parte dei problemi del dissesto idrogeologico che però giacciono, ancora oggi, nei cassetti dei burocrati regionali e da oltre tre anni non sono stati spesi”.