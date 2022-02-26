Il capogruppo del Pd intenzionato a non far cadere il silenzio su una vicenda che ha messo in pericolo la vita degli alunni oltre a rappresentare una sperpero di denaro pubblico per oltre centomila euro di lavori

«Ancora una volta l’amministrazione non risponde in modo chiaro a precise interrogazioni che provengono dallo scrivente. Così è stato oggi in riferimento alla nota vicenda del tetto della scuola di Portosalvo. Infatti l’amministrazione ha dato notizia di lavori svolti nell’anno 2020 che nulla hanno a che vedere con quelli messi in atto nel 2021 che hanno portato alla chiusura della scuola». E’ quanto dichiara in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio comunale a Vibo Stefano Luciano. «L’interessamento del sottoscritto era quello di capire come sia stato possibile mettere a repentaglio l’incolumità degli alunni oltre a determinare lo sperpero di centomila euro di danaro pubblico e quali le responsabilità relative a tale vicenda. Nonostante le precise domande, abbiamo ricevuto risposte evasive rispetto ai quesiti posti che nulla hanno a che fare con la chiusura della scuola. I soldi pubblici devono essere gestiti nell’interesse dei cittadini che pretendono chiarezza e non si deve mai dare adito a pensare che si voglia nascondere qualcosa. Se vi è un tecnico che ha sottoscritto un certificato di collaudo non aderente alla realtà è opportuno fare chiarezza, cosi come è opportuno fare chiarezza nel caso in cui l’amministrazione comunale manifestando irresponsabilità ha consegnato una scuola a rischio crollo. La nostra funzione, in qualità di consiglieri comunali è proprio quella di operare nell’interesse dei cittadini con trasparenza e chiarezza ed è per questo che mi batto contro i soliti escamotage di fare calare il silenziatore su alcune vicende, come quella in discussione, sempre pronto ad andare fino in fondo in ogni sede – conclude Luciano – affinchè possa sempre emergere la verità che i cittadini hanno diritto di conoscere».

