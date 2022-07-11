Il senatore vibonese della Lega chiede al ministro della Difesa se «intenda adottare iniziative di sua competenza al fine di verificare la possibilità di individuare rotte alternative»

Succede in Calabria, soprattutto nell’alto Jonio Cosentino, che gli aerei dell’Aeronautica Militare, durante le esercitazioni, superino la velocità del suono, provocando il cosiddetto boato sonico simile ad una esplosione nel cielo. Un fenomeno che crea grande preoccupazione tra la cittadinanza. Una preoccupazione di cui si è fatto latore il senatore Fausto De Angelis (Lega), che ha presentato una interrogazione al Ministro della difesa, Lorenzo Guerini, nella quale chiede se sia possibile trovare rotte alternative in «territori scarsamente abitati e urbanizzati». Negli ultimi cinque anni – spiega il senatore -, «secondo varie testimonianze, gli episodi relativi a velivoli dell’Aeronautica militare che hanno infranto il muro del suono nella zona dell’alto Tirreno cosentino sono diverse decine. Come denunciato varie volte anche dagli abitanti della piana di Sibari e del golfo di Corigliano, questi fenomeni avvengono durante esercitazioni programmate dall’Aeronautica militare e si ripetono con un’alta frequenza da diversi anni».



L’interrogazione del senatore della Lega si conclude così: «È appurato che le esercitazioni si svolgono in piena aderenza alle norme e alle procedure previste, in particolare nei limiti procedurali, temporali, geografici e di quota». Per questo motivo, De Angelis chiede al ministro della Difesa se «intenda adottare iniziative di sua competenza al fine di verificare la possibilità di individuare rotte alternative che sorvolino territori scarsamente abitati e urbanizzati, senza inficiare la proficuità delle esercitazioni e onde ovviare alla problematica descritta».