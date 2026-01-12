Il deputato cinquestelle condivide le ragioni dei primi cittadini di Monterosso, Filadelfia, Maierato e Polia schierati contro il progetto di una società altoatesina. E annuncia che li incontrerà per «concordare le azioni da intraprendere a difesa del territorio»

«Puntuale come un orologio svizzero si ripropone, a cadenza annuale, il progetto della creazione dell'ennesimo parco eolico nei boschi incontaminati del Vibonese, in particolare nell'area dell'Angitola, zona tutelata e di rilevante pregio naturalistico. Ogni volta si rivive la stessa storia con le autorità, le associazioni e le comunità interessate pronte alle barricate preoccupate, giustamente, per la sorte del proprio territorio. A queste dico subito che condivido le loro ragioni e sono pronto ad affiancarle in questa nuova battaglia». Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, a proposito del progetto di un'azienda altoatesina di insediare un parco eolico nell'area dell'Angitola.

«Il progetto prevede l'installazione di sette pale eoliche - spiega Tucci - alte più di 200 metri tra Polia (cinque) e Filadelfia (due) e interessa, per le opere complementari, i comuni di Monterosso e Maierato. Il Movimento 5 stelle è a favore dell'energia pulita, derivante da fonti rinnovabili, ma questo obiettivo non deve essere perseguito a tutti i costi e, soprattutto, a scapito della natura, come promosso anche dalla nostra Costituzione, che all'articolo nove tutela l'ambiente, il paesaggio, la biodiversità, gli ecosistemi e la fauna», spiega Tucci.

«La Calabria non ha bisogno di nuovi impianti – osserva – trovandosi, secondo gli esperti, in surplus energetico, in quanto produce più energia di quanto ne consumi. In più questi parchi eolici comportano benefici irrisori per i cittadini e i Comuni interessati. Avvantaggiano i pochi a scapito dei molti, privatizzano i profitti, socializzano le perdite e non danno luogo a un abbassamento delle tariffe energetiche». Tucci annuncia quindi che nei prossimi giorni contatterà i sindaci dei Comuni di Monterosso, Filadelfia, Maierato e Polia, per «concordare le azioni da intraprendere a difesa del territorio».