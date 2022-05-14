A sfidare il primo cittadino uscente Vincenzo Massa sarà la lista guidata dall’avvocato Giuseppe De Masi. Ecco tutti gli aspiranti consiglieri comunali

Sono due le liste presentate a Vazzano per il rinnovo del Consiglio comunale. Con la lista “Liberamente Vazzano” che candida a sindaco l’avvocato Giuseppe De Masi sono candidati al Consiglio comunale: Pasquale Gambino, Tiziano Grimaldi, Angela Bellissimo, Domenico Maida, Concetto Di Lorenzo, Maria Grazia Santaguida, Francesco Ierullo, Domenico Lo Duca, Domenico Fabrizio, Nicola Scidà.



Con il sindaco uscente Vincenzo Massa, sono invece candidati a consigliere comunale: Maria Teresa De Marco, Sonia Massa, Francesco Donato, Vincenzo La Carla, Domenico Martelli, Francesco Massa, Manuel Gacinto Mesiano, Francesco Moscato, Salvatore Murfuni, Maurizio Salvatore Scidà.