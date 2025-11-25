«Ve l’avevo detto che ci saremmo rivisti». È il messaggio che Marco Martino, eletto sindaco di Capistrano con il 67% dei consensi, affida ai social.

«Abbiamo fatto forse la campagna elettorale più matura di sempre, in silenzio subendo le accuse – scrive Martino -. Questa vittoria è sicuramente la più bella. Una maggioranza bulgara, l’ennesima». In particolare, sono 411 attribuiti a Martino, che ha doppiato l’avversario, Giuseppe Crispino, che si è fermato a 202 consensi (32,95%).

«Capistrano mi elegge sindaco per la terza volta a soli 35 anni – scrive ancora il neo sindaco -. Vi avevo detto che ci saremmo rivisti in quel campo immenso e così è stato. Grazie di cuore a tutti voi. Da domani si torna alla normalità. Forza Capistrano e tanti auguri a tutti gli eletti in consiglio comunale ed ai non eletti consapevoli che continueremo a collaborare anche dall’esterno nell’interesse esclusivo del territorio, Viva la democrazia».

La precedente amministrazione, guidata sempre da Martino, era stata sciolta per infiltrazioni mafiose il 17 ottobre 2023. Una decisione che il primo cittadino ha impugnato dinanzi al Tar che però, nell’agosto del 2024, ha sentenziato la legittimità del provvedimento di scioglimento, poi confermato anche dal Consiglio di Stato nel maggio scorso.