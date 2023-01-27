A presiederla sarà Gernando Marasco. Il segretario Di Bartolo: «Vogliamo affrontare con serietà e nel merito i temi che saranno al centro del dibattito congressuale»

Anche il Partito democratico vibonese si avvia a celebrare il congresso nazionale. La Commissione provinciale per il congresso si è riunita nella giornata di ieri per procedere all’insediamento formale e per stabilire il cronoprogramma delle assemblee nelle quali gli iscritti si esprimeranno sulle proposte congressuali. Sarà Gernando Marasco a presiedere e coordinare questo lavoro, su indicazione unanime espressa dai componenti la commissione – Giovanna Bonifacio, Antonio Palermo, Caterina De Luca, Grazia Maria Pungitore, Mario Rizzo, Raffaello Molè.

«Vogliamo affrontare con serietà e nel merito i temi che saranno al centro del dibattito congressuale, puntando alla coesione e all’unità nell’azione sul territorio». Lo afferma il segretario provinciale Giovanni Di Bartolo a margine della riunione tenutasi nella sede di via Argentaria a Vibo Valentia. «In sintonia con la Commissione provinciale, composta da personalità qualificate da esperienza politica e competenza, lavoreremo per favorire dibattito e partecipazione, indispensabili per rilanciare il progetto e la funzione del Partito democratico».