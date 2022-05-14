Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Due i candidati a sindaco al Comune di Arena e due le liste presentate in vista del voto per le amministrative del prossimo 12 giugno. In campo il primo cittadino uscente Antonino Schinella, in corsa per la conquista del suo terzo mandato consecutivo, sostenuto dalla lista “Insieme verso il futuro”. Questi i candidati alla carica di consigliere comunale: Adriano Ienco, Francesco Sorbara, Franco Carnovale, Giovanna Bonifacio, Maria Rosina Martino, Chiarina Agostino, Gernando Marasco, Maria Teresa Costa. [Continua in basso]
L’altro aspirante sindaco è Domenico Bellé, appoggiato dalla lista “Per il bene comune”. Questi i suoi candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppe Pugliese, Pasquale Siciliano, Salvatore Figliuzzi, Marilena Pugliese, Giuseppe Brogna, Pietro Vavalà, Antonio Larobina.
Antonino Schinella – area Pd – punta al suo terzo mandato elettorale da primo cittadino.