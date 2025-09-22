All’ordine del giorno anche le rituali comunicazioni del sindaco in apertura dei lavori e due interrogazioni presentate dal gruppo Cuore Vibonese
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Il Consiglio comunale di Vibo Valentia è stato convocato in seduta pubblica ordinaria per sabato 27 settembre 2025, alle ore 9, nella Sala consiliare del Palazzo municipale. L’eventuale seconda convocazione è fissata per lunedì 29 settembre alle ore 10.
All’ordine del giorno figurano comunicazioni del presidente e del sindaco, seguite da due interrogazioni presentate dal gruppo consiliare Cuore Vibonese: la prima sul mancato pagamento delle spettanze per lavoro straordinario al personale della polizia locale relative agli anni 2023 e 2024; la seconda sulle condizioni di abbandono dell’impianto sportivo di calcio a 5 nella zona “Sacra Famiglia – Feudotto”.
Tra i punti principali in discussione vi sono:
- l’approvazione del bilancio consolidato 2024;
- una variazione al bilancio di previsione 2025/2027, con relativa ratifica di una delibera di Giunta e aggiornamento del piano delle opere pubbliche;
- l’aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco dal 2017 al 2024, con approvazione degli elaborati tecnici e degli elenchi definitivi delle particelle interessate;
- il nuovo regolamento per scavi e ripristini su suolo pubblico;
- la regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento fognario di località Cocari.