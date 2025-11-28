Il Consiglio comunale di Vibo Valentia, riunito ieri mattina a Palazzo Luigi Razza, ha approvato una variazione di bilancio per il triennio 2025/2027 che consente di programmare l’utilizzo dei 2,5 milioni di euro stanziati tramite l’emendamento Tucci alla Legge di Bilancio dello scorso anno. Le risorse, attese da mesi, saranno destinate in larga parte alla messa in sicurezza delle scuole del territorio e a interventi sulla rete idrica comunale.

A renderlo noto sono i consiglieri Silvio Pisani, Jessica Comito e Angela Cutrullà e gli assessori Marco Miceli e Luisa Santoro del Movimento 5 Stelle, che spiegano come il via libera del Consiglio fosse indispensabile per definire la destinazione dei fondi. «Nella seduta di consiglio di ieri mattina è stata approvata una variazione di bilancio, per gli anni 2025/2027, che tra le entrate include lo stanziamento di 2,5 milioni derivante dall'emendamento Tucci. Questo passaggio consiliare si è reso necessario per decidere come spendere le risorse a disposizione, che interesseranno in gran parte le scuole frequentate dai nostri figli e la rete idrica».

I rappresentanti del M5S ricordano come le somme arrivino direttamente da un intervento del parlamentare vibonese: «Le risorse di 2,5 milioni di euro – ricordano – derivano da un emendamento alla Legge di Bilancio dello scorso anno presentato dal parlamentare del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci, al quale va il nostro sentito ringraziamento. Nel dettaglio le voci di spesa interesseranno per 200mila euro i lavori di ristrutturazione e adeguamento della scuola d'infanzia Pennello e per 550mila euro interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche di Vibo e frazioni».

La parte restante delle risorse sarà investita in una serie di interventi negli edifici scolastici sparsi sul territorio comunale. «Il resto delle somme – precisano gli amministratori – verrà impiegato negli edifici scolastici per lavori di ristrutturazione, di adeguamento impiantistico e di antincendio. A beneficiare delle risorse saranno: la scuola secondaria di primo grado “Amerigo Vespucci” per 500mila euro; la scuola secondaria di primo grado “Bruzzano” per 250mila euro; la scuola/asilo nido di viale Accademie vibonesi per 150 mila euro; la scuola secondaria di primo grado di Piscopio per 200mila euro; la scuola primaria e secondaria di primo grado “Buccarelli” per 500mila euro e la scuola “Domenico Savio” per 150mila euro», concludono gli esponenti del M5s al Comune di Vibo Valentia.