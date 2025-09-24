Il coordinamento cittadino di Forza Italia Vibo Valentia attraverso un comunicato stampa esprime «forte preoccupazione e ferma condanna per l’ennesima scelta del sindaco Enzo Romeo, che con la nomina del nuovo consigliere speciale, dopo quella già conferita al capo di Gabinetto, dimostra ancora una volta la totale incapacità sua e della giunta di governare la città. Questa nomina – prosegue il gruppo – non è altro che un tentativo maldestro di coprire il vuoto politico e amministrativo che da mesi paralizza l’azione del Comune. Invece di rafforzare la squadra di governo, Romeo continua a sconfessare la sua stessa maggioranza, affidandosi a figure esterne per supplire a ciò che dovrebbe essere il compito degli assessori e dei consiglieri eletti».

Per loro, «è evidente che il sindaco non ha più fiducia nei suoi stessi alleati e questa scelta lo conferma. Vibo Valentia merita una guida autorevole, competente e trasparente, non una gestione fatta di incarichi su misura e decisioni che alimentano confusione e sfiducia. Forza Italia continuerà a vigilare e a denunciare ogni atto che tradisce il mandato popolare e indebolisce le istituzioni. La città – conclude poi il coordinamento cittadino – ha bisogno di risposte, non di ruoli inventati per nascondere l’assenza di visione e leadership».