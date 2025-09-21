Il coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia lancia un duro attacco all’amministrazione guidata dal sindaco Romeo, a poco più di un anno dal suo insediamento. E lo fa attraverso una nota in cui il partito parla di “figuracce” e di “impalpabilità imbarazzante”, chiedendo senza mezzi termini le dimissioni della giunta.

«È trascorso più di un anno dall'insediamento dell'amministrazione Romeo, e la triste, tristissima verità, è che anche i più fervidi sostenitori di questo sindaco e di questa maggioranza sono sprofondati nello sconforto più totale», si legge nel comunicato. «Non c'è una sola iniziativa politico-amministrativa degna di nota. Questo esecutivo, ed in primis il sindaco, hanno raggiunto un livello di impalpabilità imbarazzante. Quando si fanno notare per qualcosa, si tratta puntualmente di qualcosa di negativo, di figuracce».

Secondo Forza Italia, «è ormai sotto gli occhi di tutti come la Vibo Vera altro non fosse che una bolla di sapone. Per fortuna, diciamo noi, la Vera Vibo non corrisponde alla 'Vibo Vera’». La critica si concentra poi sullo stato della città: «La città è sprofondata in un disastro a causa dell'inerzia degli amministratori, che sembrano più interessati alle loro carriere politiche che al bene della città».

Gli azzurri denunciano come «dopo un anno di amministrazione, è inaccettabile che questa giunta pensi solo a concorrere alle cariche regionali, mentre la città continua a peggiorare». A tal proposito ricordano che «Forza Italia ha chiesto, da tempo, nelle sedi opportune come la terza commissione consiliare sulla manutenzione, una revisione generale dello stato dei parchi pubblici, ma l'amministrazione ha risposto con sufficienza e comunicati stampa poco credibili».

Il partito evidenzia poi l’indignazione dei cittadini che chiedono tutela e sicurezza: «La villa comunale è stata chiusa dopo l'ennesima denuncia. E l'incarico di 150000 euro sulla salvaguardia del verde? Cosa sta facendo il professionista? E il giochino di piazza Spogliatore lasciato senza recinzione, privo di sicurezza? Il parco giochi di Piazza Annarumma è un altro esempio di abbandono e incuria…».

Forza Italia descrive una città «diventata un luogo pericoloso, con strade dissestate, marciapiedi rotti e abbandonati, segnali stradali cadenti e obsoleti che rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini». Grave, secondo il partito, anche «la mancanza di segnaletica orizzontale in prossimità delle scuole, che mette a rischio l'incolumità dei bambini e degli studenti».

L’elenco prosegue con i cantieri abbandonati e senza operai, «come quelli di Piazza Salvemini, fermo da un anno, via Luigi Razza, Alcide de Gasperi ed altri, tutto fermo da un anno senza operai». Non manca un accenno al decoro urbano: «Le strade sono piene di buche e crateri, i tombini emanano odori nauseabondi e non si può nemmeno passeggiare senza rischiare di finire a terra a causa delle basole rotte e delle strade dissestate».

Forza Italia parla di «un quadro amministrativo disastroso, aggravato da un equilibrio precario all’interno della maggioranza comunale», accusata di pensare soltanto a «salvaguardare le loro poltrone». L’instabilità emergerebbe anche dalle critiche del capogruppo del PD, che ha puntato il dito contro l’esecutivo sul tema delle strisce blu.

Infine, il giudizio netto: «Riteniamo che il tempo trascorso sia più che sufficiente per dimostrare ciò che una amministrazione è capace di fare. E la giunta Romeo, fino ad oggi, ha dimostrato una sola cosa: di essere completamente incapace e inadeguata! Per il bene dei vibonesi, l'unica cosa dignitosa che possono fare è dimettersi!».