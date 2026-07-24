Marisa Galati, commissario provinciale di Azione Vibo Valentia, accoglie con favore l'approvazione della legge che riconosce centri estivi, oratori, associazioni e realtà sportive e culturali come soggetti educativi, sottolineandone il valore per le comunità locali.

«Esprimo soddisfazione per l’approvazione della legge che riconosce a pieno titolo centri estivi, oratori, associazioni di volontariato e realtà sportive e culturali come soggetti educativi. È un risultato trasversale – afferma Galati - sostenuto da quasi tutte le forze parlamentari, che dà finalmente tutele e strumenti a chi educa ogni giorno accanto a famiglie e scuola».

«Un grazie particolare all’impegno costante e alla determinazione della senatrice Elena Bonetti, che ha lavorato affinché la proposta nata con il Family Act divenisse realtà. Per questo come Azione siamo orgogliosi. Qui, in provincia di Vibo Valentia – aggiunge - penso al lavoro degli oratori parrocchiali, dei centri estivi comunali, delle associazioni di volontariato e di Protezione civile, delle Asd sportive e delle Pro Loco che animano i nostri borghi e le frazioni».

Per l’esponente di Azione, «significa valorizzare concretamente chi fa comunità: dare valore a chi accoglie i ragazzi, offre loro spazi e relazioni autentiche, a chi con lo sport di base, il volontariato e la cultura tiene vivi tutti i nostri territori».