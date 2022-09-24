Francesco Fusca interroga l'amministrazione Limardo per capire cosa sia stato fatto per mettere in sicurezza i corsi d'acqua a Vibo Marina e Bivona

«La gestione dei fossi e dei torrenti, non può essere un’attività da porre in essere solo in modo emergenziale o alle porte della stagione estiva». È quanto afferma in una nota stampa il vice coordinatore cittadino di Azione Francesco Fusca. [Continua in basso]

«Nonostante le continue sollecitazioni da parte dei componenti di Azione, anche in consiglio comunale – afferma – l’amministrazione Limardo sembra essere sorda sul punto. Prova ne è lo sversamento dei liquami nel fosso Antonucci». Nel ricordare la tragica alluvione del 2006 che colpì la comunità di Bivona e Vibo Marina, a causa della scarsa manutenzioni dei fossi e dei torrenti, Francesco Fusca sottolinea come «ancora ad oggi, non abbiamo contezza di quanto e di come il territorio sia stato messo in sicurezza. Apprendo dalla stampa – prosegue- che la gestione della depurazione a Vibo Valentia sia stata affidata a una ditta privata tramite affidamento diretto. A prescindere dall’aspetto legale, vi è da considerare come un’amministrazione trasparente sul piano dell’opportunità debba insistere sulle procedure di gara pubbliche che rappresentano il miglior metodo di scelta del contraente. I soldi pubblici – chiosa – vanno gestiti con la massima trasparenza». Il rappresentante di Azione invita infine l’amministrazione Limardo «a concentrarsi sulla pulizia dei fossi e dei torrenti affinché il problema possa trovare una definitiva risoluzione».