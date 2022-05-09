Ad annunciarlo, la deputata Wanda Ferro: «Finita la fase di commissariamento». Sarà affiacato da tre vice, mentre a livello cittadino è confermato Salvatore Pronestì

È Pasquale La Gamba il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia. Ad annunciarlo in una nota è la deputata Wanda Ferro. «Il lavoro di strutturazione di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia è ormai consolidato, con una classe dirigente affidabile e matura, così d’accordo con il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, abbiamo ritenuto di considerare ultimata la fase di commissariamento, decidendo così di affidare a Pasquale La Gamba il ruolo di coordinatore provinciale. Un dirigente storico – finora componente dell’assemblea nazionale – che avrà la capacità di garantire la massima condivisione dell’azione politica di un partito che vuole radicarsi ulteriormente ed essere protagonista della crescita del territorio»

Pasquale La Gamba sarà affiancato da tre vice coordinatori: Maddalena Basile, Sabatino Falduto quale riferimento per l’area costiera e Francesco D’Agostino per l’area delle Preserre. Come coordinatore cittadino di Vibo Valentia rimane confermato l’avvocato Salvatore Pronestì. «Ringrazio tutti i dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia che ho avuto al fianco in questi mesi, e in particolare la vice coordinatrice Maddalena Basile, che mi ha dato un supporto straordinario mettendo a disposizione impegno, passione, competenza e serietà», conclude Wanda Ferro.