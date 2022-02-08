Il documento firmato dal comandante della Polizia municipale Michele Bruzzese su esplicita richiesta del sindaco Maria Limardo

Tanto tuono’ che piovve. Alla fine la nuova ordinanza per la regolamentazione del traffico in piazza Martiri d’Ungheria, meglio nota come piazza Municipio, è arrivata con in calce la firma del comandante della Polizia municipale di Vibo Valentia Michele Bruzzese. Ecco, dunque, cosa è stato deciso con «decorrenza immediata» e comunque dal momento del rifacimento della segnaletica: «Viene eliminata – si legge nel testo del documento – la sosta nella parte centrale di piazza Martiri d’Ungheria, nonché la sosta in numero di quattro posti auto marginali in corrispondenza dell’area prospicente la vasca. Rimane confermato quanto disposto con delibera numero 37 del 2016 (nella quale la giunta comunale ha stabilito di consentire l’accesso in piazza dalle ore 6 alle ore 14 e limitando la circolazione solo ad alcune categorie di veicoli dalle ore 14 alle ore 6, ndr) in relazione agli orari cui la circolazione resta consentita».



È stato, quindi, dato anche incarico all’ufficio tecnico comunale, di concerto con il comando di Polizia municipale, «per la predisposizione di quanto necessario per l’attuazione del presente provvedimento. In particolare – scrive nell’ordinanza il dirigente Michele Bruzzese – si dovrà procedere al rifacimento degli stalli dove la sosta resta consentita e alla cancellazione, dove visibili, degli stalli di sosta da eliminare». [Continua in basso]

Il cambio di regole richiesto dal sindaco Maria Limardo

La decisione assunta dal comandante della Polizia locale fa seguito a una esplicita richiesta avanzata da parte del sindaco del capoluogo Maria Limardo, che, in una nota interna inviata il 31 gennaio scorso agli uffici del comando dell’ente, ha richiesto «una rimodulazione delle aree di sosta all’interno della medesima piazza attraverso l’eliminazione degli stalli di sosta posti nella parte centrale», anche perché la suddetta piazza del capoluogo «è individuata, tra l’altro, come area di attesa nel Piano di Protezione civile attualmente in vigore nell’ambito del territorio comunale di Vibo Valentia e che, pertanto, – si legge sempre nell’ordinanza – è necessario aumentare lo spazio disponibile per lo stazionamento di persone in caso di utilizzo per la prevista destinazione».



Tenuto, quindi, conto della nota del primo cittadino e nelle more della riqualificazione della piazza, il cui iter progettuale è in itinere, si è proceduto ad adottare «un adeguato provvedimento finalizzato ad una maggiore sicurezza in caso di calamità che prevede l’eliminazione della sosta dei veicoli al centro della carreggiata mantenendo in essere quanto disposto con atto deliberativo del 2016». [Continua in basso]

Un decisione con una matrice ben precisa

La scelta del sindaco Maria Limardo di eliminare la sosta nella parte centrale di piazza Municipio non è affatto casuale. Ha, infatti, una matrice precisa: il terremoto del 20 gennaio scorso. Quella mattina, infatti, gli alunni che frequentano il grande e centrale plesso scolastico “Don Bosco-Garibaldi” hanno avuto non poche difficoltà – subito dopo la forte scossa di terremoto – a defluire in tutta sicurezza da piazza Municipio per via delle tante auto parcheggiate. Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di eliminare la striscia centrale dei parcheggi al fine di fare rimanere l’area sempre libera in caso di emergenze. Ricordiamo, inoltre, che diverse sono state le polemiche sulla vicenda.



E questo è stato anche uno degli argomenti affrontati dal Comitato dei cittadini responsabili in una lettera inviata, all’indomani del terremoto, al Comune di Vibo Valenta, all’Ufficio scolastico regionale, alla Prefettura di Vibo, alla Procura e al comando provinciale dei Vigili del fuoco: «Non possono, poi, sottacersi le difficoltà incontrate dal personale scolastico nel far defluire la popolazione studentesca nell’unico punto di raccolta antistante le scuole Don Bosco, Garibaldi, Istituto d’arte e Istituto tecnico commerciale. Si è potuto constatare quanto infelice sia la scelta di destinare Piazza Martiri d’Ungheria a parcheggio in orario scolastico. La presenza delle auto in sosta ha rallentato e reso difficoltose le procedure di evacuazione senza contare che, semmai si fosse reso necessario l’intervento di mezzi di soccorso, sarebbe stato per i soccorritori impossibile raggiungere il punto di raduno».

